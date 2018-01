"Volvió el humor de la violencia en la pareja por celos": Las críticas al regreso del "Club de la comedia" en sus 10 años

La noche de este miércoles se vivió el regreso a la televisión del extinto programa "El club de la comedia", espacio que, celebrando 10 años desde su creación, revivió los mejores momentos de los 8 años que estuvieron al aire.

¡ME HACES TANTO REÍR! El Papá Cruel también es parte de la celebración de #ElClub10Años 😈 pic.twitter.com/dWk7QAA9x4 — El Club de la Comedia (@ClubCHV) January 4, 2018

Un capítulo lleno de nostalgia para algunos, quienes rieron de buena gana con Sergio Freire y Rodrigo "Guatón" Salinas, los encargados de hacer los enganches que dieran frescura a la producción. El rating no los acompañó, ya que no superaron las 10 unidades y mientras compitieron con Fabrizio Copano y "El camino del comediante" fueron vencidos. Según datos de Canal 13, el programa que repasa la vida de diversos humoristas promedió 8,1 puntos de rating on line, y alcanzó varios peaks de 12 unidades, entre las 22:46 y las 00:29 horas. En esa franja horaria, TVN tuvo 5,1; Mega 22,6 y CHV 5 puntos.

Así, muchos alabaron que la comedia haya vuelto a la pantalla chica, en cambio otros reprocharon la tonalidad que tenía el programa en aquella época, calificándola de machista y sexista, entre otras cosas.

Hace un par de capítulos en #ytuqueharias recrearon una situación de violencia de pareja en donde el tipo le decía "andaí puro maraquiando" medio twitter escandalizado. A pero si lo utiliza un programa de "humor" da lo mismo… #ElClub10Años https://t.co/5BiCP5Yazi — Priscila🐾 (@pprisii_) January 4, 2018

#ElClub10Años

Lo van a dar todos los miércoles por si acaso!

Relajen la vena y rían 👌😂 — Maggi Ortiz Alarcon (@44_margarita) January 4, 2018

Ya son 10 años y nunca han tenido gracia. Solo fueron inflados por sus pitutos en televisión y se aprovecharon de la programación de mierda de todos los demás canales que no son mejores en comparación #ElClub10Años — Germán Q. (@Mendelosfogones) January 4, 2018

#ElClub10Años estos wns fomes eran un desagrado, se odiaban entre si, misóginos y amargos, el saco de webas de Ruminot y seudo intelectual de Copano se cagaron a los otros, una mala copia de plan z, lamentable todavía tenemos que ver a estos sacos de wea.. — Judas (@newvaderetro) January 4, 2018

#elclub10años el club de la fomedia. Que buen programa y que mal terminó — Leftraru-Pesadilla35 (@Sebastian_ANC) January 4, 2018

Premio al esfuerzo. Hacer una playlist requiere tiempo y dedicación. Hacer un buen programa de comedia, todo aquello en lo que CHV no está dispuesto a invertir. — Gonzalo Maruri V. (@elgonzu_) January 4, 2018

Volvió cqc, volvió el club de la comedia y adivinen quien no tiene estadio…👀 #ElClub10Años #ChisteRepetido — Nicolas P. Muñoz (@_Nicolas_F11) January 4, 2018

JAJAJA los fachos quincheros, otra hueá buena de estos culiaos #elclub10años pic.twitter.com/ultDJEsFXs — Fernando (@Frdoca) January 4, 2018

weooooo el Encuestador 💕 se me cayó el carnet #elclub10años pic.twitter.com/tUo7Yy40h9 — Constanza (@itsablueberry) January 4, 2018

El guatón Salinas destiño el club de la comedia #ElClub10Años — Paula Pérez Opazo (@paulaperezopazo) January 4, 2018

Volvieron a repasar los videos antiguos de #ElClub10Anos en CHV. Como cambian las cosas en 10 años: ahora su humor parece simplón, burdo, sexista, machista, homofóbico, discriminatorio, misógino, etc, etc, etc. https://t.co/VSh1pDm7Ly — Mauricio.Aguirre (@MauricioAguirre) January 4, 2018

Dijeron la semana pasada que darían lo mejor del club de la comedia #ElClub10Años lógico que tenía que estar la mejor @ValdebenitoNata y #NathalieNicloux pic.twitter.com/VdsPCOb0Rz — Nicolle Carrasco (@NicolleCarrasco) January 4, 2018

CÓMO CHUCHA ENCONTRABAN CHISTOSA A LA GUATONA CANDY, POR LA CONCHETUMARE?! #ElClub10Años pic.twitter.com/Wyu4CJLFKz — Sebastián T. (@demediachilena) January 4, 2018

#ElClub10Años tatayaya, el cotito y el encuestador unos clásicos, que manera de reír 😂 — Kristián 🐺👑🐺 (@kris_z_stark) January 4, 2018

Lo mejor de el club de la comedia siempre fue Natalie Nicloux y @ValdebenitoNata #ElClub10Años — César Igüeya (@cee_paredes) January 4, 2018

El club de la comedia era salvable cuando empezó con la Valdebenito Natalie Nicloux, pero llegó el guaton Salinas después la Alison Mandel, la Jenny Cavallo y la Chiqui Aguayo y terminó de cagar el programa #ElClub10Años — Don Cotito Siesta (@CotoSiestaAlbo) January 4, 2018

#elclub10años un grande tatayaya esta tan grande ahora! pic.twitter.com/6NYACyozOJ — Franco Gajardo (@G_Franco96) January 4, 2018

El Club de la Comedia murió el mismo día que echaron a las Natalias, después de eso fue una fomedad sin límites insufrible #ElClub10Años — Felipe (@maldito_sudak_) January 4, 2018

Volvió el humor de la violencia en la pareja por celos y el divertido bullying de un papá a su hijo. Gracias #ElClub10Años. Justo lo que la televisión necesitaba en pleno 2018. — TELE (@Televisivamente) January 4, 2018

Heavy igual ver hoy lo machista del humor de #ElClub10Años …hay weas que ya no son graciosas 😕 — 🦄.ʟu ʀoᴅяíɢuᴇᴢ. (@lubluck) January 4, 2018

#ElClub10Años es básicamente una playlist de Youtube de videos del Club de la Comedia con un marco de tele vieja — ComentandoTele (@ComentandoTele_) January 4, 2018

#elclub10años decir que el club de la comedia tiene momentos machistas es correcto,pero decir que el programa es completamente machista es un tanto incorrecto. pic.twitter.com/RYrKeqIfnw — Todo fue una confusión (@dignidad_kirk) January 4, 2018