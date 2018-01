Daniela Vega y Sebastián Lelio relatan sus sensaciones ad portas de los Globos de Oro

“No soy muy bueno para la especulación, así que sólo te puedo decir estoy muy contento de estar acá (Los Angeles), orgulloso de representar a Chile y estar en esa selección tan potente”, señala el director Sebastián Lelio a Publimetro, respecto de sus sensaciones a menos de 72 horas horas de la próxima entrega de los Globos de Oro, donde su cinta “Una mujer fantástica” corre como favorita para quedarse con el premio a Mejor Película Extranjera.

La cinta estelarizada por Daniela Vega ha cosechado sólo éxitos en el plano internacional, alzándose con una larga lista de reconocimientos como los dos Oso de Plata que recibió en la última versión del Festival de Cine de Berlín. Y tras los premios de este domingo, el 23 de enero podría confirmarse, además, su nominación a los Oscar, sellando así su consagración total.

“Nunca pensé que la cinta iba a tener tanta repercusión a nivel mundial, porque no se puede filmar pensando en nada más que resolver la película misma”, confiesa Lelio, pero reconoce que “igual yo intuía que el tema podía resonar con los tiempos que corren y que Marina, como personaje, podía constituirse como una metáfora en todo lo que esta pasando en el mundo hoy. Sin embargo, como te decía, lo que ha pasado desde Berlín en adelante no lo pensé jamás. Y a todo el equipo nos pone muy orgullosos y contentos, y seguiremos a este filme hasta donde nos quiera llevar”.

El cineasta, quien en el pasado también cosechó elogios de la mano de “Gloria”, se encuentra desde hace unos días en Los Angeles y este sábado se reunirá allá con Vega, quien, a través del teléfono, aseguró esperar la premiación sin cuota alguna de ansiedad.

“Me siento bien, muy acompañada de mi equipo de producción, mi director, y la gente que ha estado conmigo en todo este proceso”, relató la actriz tras Marina, quien afirma sentir en cada momento “mucho cariño de parte de todo el mundo, y no sólo de Chile”. Por eso, agrega, “estoy muy agradecida de mi ‘chiquillada’, como les digo, pero, por sobre todo, estoy contenta porque la película, que es lo importante, está llegando cada vez a más gente”.

Daniela Vega celebra el alcance que adquiere día a día “Una mujer fantástica”, pese a que en nuestro país -hasta el 13 de diciembre- sólo ha sido vista por 43.842 espectadores (Fuente IBOE). Y es que, como en muchas otras ocasiones, el reconocimiento parte primero más allá de nuestras fronteras.

“Son recorridos curiosos que a veces pasan con las artes en Chile, nos cuesta siquiera pensar que las obras culturales que surgen desde nuestro país puedan tener un alcance global, algo que a veces parece ir en contra de nuestra propia idiosincracia”, comenta al respecto Sebastián Lelio, destacando que por ello, espera que la cinta “ayude a querernos y respetarnos más. En Chile somos capaces de hacer música, teatro, poesía y cine de calibre, y deberíamos aprender a valorarnos entre nosotros primero, y no a aceptarnos después que todo el mundo lo ha hecho”.

Vega y Lelio arribarán a la alfombra roja de los Globos de Oro con sus mejores galas para la que podría ser una gran noche. Así lo entendió la actriz, quien cuenta que “desde que supimos que estamos nominados, nos estamos preparando” para esta ocasión.

“Hay un equipo que trabaja conmigo, así que uno a veces delega ciertas cosas. Pero todos juntos trabajamos para esto y elegimos un vestido que está muy lindo…, negro, porque todas iremos de negro (haciendo alusión a la protesta contra el acoso sexual que realizarán las mujeres de Hollywood en esta entrega de galardones), con un poco de brillo por aquí y por allá, que realizaron los diseñadores nacionales Lorraine Holmes y A de Antonio”, comenta sobre el look que lucirá en la ceremonia de este domingo, día en que, seguramente, acaparará la atención mediática, tal como ha sido la tónica de los últimos meses y más aún, tras haber protagonizado una portada junto a Robert Pattinson para una importante revista estadounidense.

La mirada crítica

“La temporada de premios es como una especie de animal con vida propia”, dice Axel Kuschevatsky, anfitrión de la alfombra roja de los Globos de Oro 2018 para TNT, señal que transmitirá los premios este domingo a partir de las 20:00 horas, con un preshow a cargo del argentino y Liza Echeverría.

“A veces ganan las películas que más me gustaron en el año y otras veces no. Como espectador siempre me gusta que genere discusión. Le da como segunda vida a los proyectos”, agrega. Conocido también por su participación como productor de la exitosa cinta argentina ganadora de un Oscar “El secreto de sus ojos”, es voz autorizada para dar su mirada a lo que ocurrirá este fin de semana en Los Angeles. “Es un premio que, básicamente, tiene mucha influencia de comunicación para los Oscar, pero no está dado por la industria. Sirve para entender, conceptualmente, cómo viene la industria y cómo se percibe las películas que se consideran que tiene la capacidad de llegar o no a la carrera final de los Oscar”, explica.

Este 2018, por tercer año consecutivo, una cinta chilena buscará un Globo de Oro en la categoría Mejor Película Extranjera, con la cinta de Sebastián Lelio, “Una mujer fantástica”. “Si me preguntas, en lo personal, quiero que gane. Creo que es una gran gran película”, dice el argentino, quien aprovecha de destacar el trabajo de la productora nacional Fábula. “Los latinoamericanos, en general, deberíamos valorar el camino de Fábula. No hay ningún cineasta en Latinoamérica que no admire a los Larraín. Sumado al éxito que esta teniendo Sebastián como director, es maravilloso. Esto reafirma la fuerza vital de la productora, como a Lelio como cineasta”, afirma. Sobre su mayor competencia, Kuschevatsky destaca a “The square” de Ruben Östlund. “Es la cinta que en los últimos años tuvo el perfil más alto. Pero la historia está llena de cintas que están como naturales para ganar, pero no lo hacen”, sentencia.