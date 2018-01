El imperdible regreso de Depeche Mode

En el año en que el hip hop superó al rock como el género más consumido (8 de los 10 artistas más escuchados en Norteamérica corresponden al hip hop y R&B, según datos del reporte de fin de año de Nielsen), hubo una banda cuyo show en vivo rompió la tendencia, al convertirse en el grupo que más tickets vendió el 2017: Depeche Mode.

Dave Gahan, Martin Gore y Andrew Fletcher consiguieron despachar 1,27 millones de entradas durante los primeros nueve meses de ese año, según datos entregados por el sitio Bloomberg. Una cifra con la que superó a éxitos comerciales, como Ed Sheehan y Bruno Mars, entre otros. Además, en julio pasado el grupo británico destacaba como uno de los nombres que más dinero habían recaudado con su gira. Depeche Mode se ubicaba en el quinto puesto con 68,2 millones de dólares, siendo superado por Metallica ($88 millones), Justin Bieber ($93,2 millones), U2 (118,1 millones) y Guns N’ Roses (151,5 millones), según datos entregados por Forbes. De ellos, sólo faltan los británicos, en visitar Chile.

Un show que ya tiene fecha agendada, el 21 de marzo en el Estadio Nacional, y que dentro de la generosa cartelera de presentaciones internacionales que hay para este primer semestre, es uno que tiene la categoría de imperdible. Este tour también marca el regreso de Gahan y compañía tras ocho años sin pisar suelo nacional, luego del presentarse en el Club Hípico de Santiago.

Un reencuentro con un grupo que está en muy buena forma, de la mano de su más reciente trabajo “Spirit”, el décimo cuarto álbum de los británicos, que tuvo buena recepción por parte de la crítica especializada.

Es justo la primera canción de este nuevo disco, la que abre su gira “Global Spirit”. “La diferencia que tienen los distintos tours es el arte visual que preparan para casi todas la canciones”, cuenta Natalia Díaz, directora de la Agencia Collage. Con una larga trayectoria ligada a la industria musical, Díaz ha tenido la oportunidad de ver las últimas tres giras de Depeche Mode, destacando su recorrido por Berlín, Londres y Copenhagen, siguiendo este último tour de los británicos.

Sobre este tour, Díaz destaca varios momentos. La tripleta conformada por “Stripped”, “Enjoy the silence” y “Never let me down again”. “Es como casi llegando al final del show, cuando ya está muy arriba”, afirma. También resalta al ambiente que se genera con “Cover me”, uno de las canciones nuevas del “Spirit”, que describe como “un tema muy tranquilo, pero muy electrónico” y que “produce un ambiente íntimo que muy pocas bandas logran en un estadio”. Las entradas para el show de Depeche Mode van desde los $36.800 a los 184 mil pesos y se pueden adquirir por el sistema Puntoticket.