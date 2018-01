¿Ganará Una Mujer Fantástica? Estás son las categorías más importantes de los Golden Globes 2018

La 75a edición de los Globos de Oro, se realizará en Beverly Hills, California, este domingo dando inicio a la temporada de premios de Hollywood. La premiación se realizara en medio de la polémica por los abusos sexuales que se han dado conocer dentro de la industria cinematográfica. Lo que ha sido por años una fiesta de estrellas podría tomar este domingo el tono de una manifestación.

En lo que respecta a los premios, Guillermo del Toro acaparará todas las miradas en la 75 edición de los Globos de Oro. El cineasta mexicano lidera la lista de favoritos con siete nominaciones por su película La forma del agua, candidata también a mejor filme del año además de mejor director.

En Chile las miradas estarán puestas en la categoría "Mejor película de habla no inglesa", galardón por el que participará la cinta chilena "Una mujer fantástica", dirigida por Sebastián Leilo y protagonizada por Daniela Vega.



Mejor director

-Guillermo del Toro – La forma del agua

-Martin McDonagh – Tres anuncios en las afueras

-Christopher Nolan – Dunkerque

-Ridley Scott – Todo el dinero del mundo

-Steven Spielberg – Los archivos del Pentágono



Mejor película dramática

-Call Me By Your Name

-Dunkerque (Dunkirk)

-Los archivos del Pentágono (The Post)

-La forma del agua (The Shape of Water)

-Tres anuncios en las afueras (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Mejor actor protagonista en película dramática

-Timothée Chalamet – Call Me By Your Name

-Daniel Day Lewis – El hilo invisible

-Tom Hanks – Los archivos del Pentágono

-Gary Oldman – El instante más oscuro (The Darkest Hour)

-Denzel Washington – Roman J. Israel, Esq.

Mejor actriz protagonista en película dramática

-Jessica Chastain – Molly’s Game

-Sally Hawkins – La forma del agua

-Frances McDormand – Tres anuncios en las afueras

-Meryl Streep – Los archivos del Pentágono

-Michelle Williams – Todo el dinero del mundo

Mejor actor de reparto

-Willem Dafoe – The Florida Project

-Armie Hammer – Call Me By Your Name

-Richard Jenkins – La forma del agua

-Christopher Plummer – Todo el dinero del mundo

-Sam Rockwell – Tres anuncios en las afueras

Mejor actriz de reparto

-Mary J. Blige – Mudbound

-Hong Chau – Una vida a lo grande (Downsizing)

-Allison Janney – I, Tonya

-Laurie Metcalf – Lady Bird

-Octavia Spencer – La forma del agua

Mejor película de habla no inglesa

-Una mujer fantástica

-First They Killed My Father

-In the Fade

-Sin amor (Loveless)

-The Square

Mejor serie de drama

-The Crown

-Juego de Tronos

-The Handmaid’s Tale

-Stranger Things

-This Is Us

Mejor actor protagonista de serie de drama

-Jason Bateman – Ozark

-Sterling K. Brown – This is Us

-Freddie Highmore – The Good Doctor

-Bob Odenkirk – Better Call Saul

-Liev Schreiber – Ray Donovan