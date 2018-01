Globos de Oro 2018: ocho datos sobre la ceremonia de hoy

Este domingo 7 en el Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills (California, EE.UU.), se llevará a cabo la 75º edición de los Globos de Oro, con la premiación de lo mejor del cine y la TV del último año.

La gala de estos premios, considerados un antecedente de lo que sucederá en los Oscar, podrá verse en nuestro país desde las 7 p.m. (alfombra roja) por TNT. Los premios son entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

EL ANFITRIÓN NO LA TENDRÁ FÁCIL

El comediante y conductor Seth Meyers (45), dueño de un ácido humor, será el encargado de conducir este año la gala, tomando la posta de su colega Jimmy Fallon. La tarea de Meyers será ardua, pues deberá equilibrar el humor con la crisis por los acosos sexuales que vive Hollywood, un tema muy picante. El comediante sabía a lo que se metía, pues fue contratado después de que el escándalo se destapara.

“Mi primer pensamiento fue ‘¡oh! probablemente este no es el año más divertido para hacer esto”, reconoció Meyers. Este año, varias actrices -entre las que figuran Gal Gadot, Saoirse Ronan, Reese Witherspoon y Allison Janney– vestirán de negro en la gala como protesta por los casos de abuso sexual en Hollywood. Una gran responsabilidad para Meyers en su primera vez al frente de los Globos de Oro.

LA PELÍCULA MÁS NOMINADA

Con siete nominaciones en su haber, el filme fantástico romántico The Shape of Water(2017), dirigido por Guillermo del Toro, es el llamado a ser el gran triunfador de la noche. Compite en las categorías de Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, Mejor Banda Sonora, Mejor Guion y Mejor Película. En esta última compite ante Three Billboards Outside Ebbing, Missouri; The Post, Dunkirky Call Me by Your Name.

LOS MEJORES ACTORES

En el rubro de drama se verán las caras Tom Hanks (The Post), Gary Oldman (Darkest Hour), Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.), Timothée Chalamet (Call Me by Your Name) y Daniel Day-Lewis (Phantom Thread). Como Mejor Actor de Comedia o Musical compiten Steve Carell (Battle of the Sexes), James Franco (The Disaster Artist), Hugh Jackman (The Greatest Showman), Daniel Kaluuya (Get Out) y Ansel Elgort (Baby Driver).

CALL ME BY YOUR NAME

LAS MEJORES ACTRICES

Meryl Streep (The Post) va por su décimo Globo de Oro. Postula como Mejor Actriz junto a Jessica Chastain (Molly’s Game), Sally Hawkins (The Shape of Water), Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) y Michelle Williams (All the Money in the World). La favorita en Mejor Actriz de Reparto es Octavia Spencer (The Shape of Water). Emma Stone (Battle of the Sexes) y la veterana Judi Dench (Victoria & Abdul) compiten como Mejor Actriz de Comedia o Musical.

LO DESTACADO DE LA TV

La miniserie Big Little Lies (HBO) es la más nominada del rubro televisión con seis menciones, entre ellas, Mejor Miniserie. Allí compite con Feud: Bette and Joan y Fargo, con cuatro y tres nominaciones, respectivamente. The Crown (2), Game of Thrones (1), The Handmaid’s Tale (3), Stranger Things (2) y This Is Us (3) compiten como Mejor Serie Drama. En Mejor Serie de Comedia compiten Black-ish, The Marvelous Mrs. Maisel,Master of None, SMILF y Will & Grace, todas con dos nominaciones.

BIG LITTLE LIES (HBO)

MEJORES ACTORES DE TV

Los favoritos a llevarse el premio a Mejor Actor de Serie en Drama son Bob Odenkirk (Better Call Saul), Jason Bateman (Ozark) y Sterling K. Brown (This Is Us). En el rubro de miniseries y películas para TV figuran Robert De Niro (The Wizard of Lies), Jude Law (The Young Pope) y Ewan Mc-Gregor (Fargo). David Harbour (Stranger Things) y Christian Slater (Mr. Robot) fi guran en la categoría Mejor Actor de Reparto en rubros de TV.

BETTER CALL SAUL (AMC)

MEJORES ACTRICES DE TV

La competencia estará reñida en la categoría de Mejor Actriz de Miniserie o Filme para TV, donde figuran Jessica Lange, Susan Sarandon (ambas por Feud: Bette and Joan), Nicole Kidman (Big Little Lies), Jessica Biel (The Sinner) y Reese Witherspoon (Big Little Lies). Claire Foy (The Crown), Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) y Katherine Langford (13 Reasons Why) son las favoritas en la categoría Mejor Actriz de Serie en Drama.

PREMIO PARA OPRAH

La célebre conductora y empresaria afroamericana Oprah Winfrey recibirá el premio honorífico Cecil B. de Mille en reconocimiento a su carrera. “Durante generaciones, Oprah ha sido un ejemplo para mujeres y jóvenes.

Es una de las mujeres más influyentes de nuestro tiempo”, consideró la HFPA. Meryl Streep, Woody Allen y Morgan Freeman son algunos de los artistas que han recibido este premio.