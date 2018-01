"Una Mujer Fantástica" no logró ganar su categoría en los Globos de Oro

Una Mujer Fantástica no logró quedarse con el Globo de Oro en la categoría “Mejor Película Extranjera”. La cinta chilena dirigida por Sebatián Lelio y protagonizada por Daniel Vega fue superada por “In The Fade”, película francoalemana.

Congratulations to In The Fade (Germany, France) (@InTheFadeFilm) – Best Motion Picture – Foreign Language – #GoldenGlobes pic.twitter.com/YcgvDpySr3

