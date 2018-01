"Me saqué las cresta por ese canal": el desahogo de Ignacio Gutiérrez en su primer día en "Muy buenos días"

"Tu primer llanto, ¿con quién fue?", preguntó Cristián Sánchez, animador de "Muy buenos días", a Ignacio Gutiérrez. "Sólo", respondió el nuevo panelistas del matinal de TVN. El ex rostro de CHV debutó en la señal pública protagonizando una emotiva entrevista, en la que contó su verdad sobre la salida de su antigua casa televisiva.

¡¡Ya llegó Nacho!! 🎊🎊 Lo recibimos con un abrazo lleno de felicidad 🤗➡ https://t.co/WkHnV7GIUN pic.twitter.com/vhmgAoHJ9m — TVN (@TVN) January 8, 2018

"Muchas cosas eran injustas. No era sano ver (lo que decían). Había mucha información falsa", contó Gutiérrez sobre su complicada salida de CHV, luego de que, apelando a la Ley Zamudio, demandó al canal por discriminación. Un procesos legal que llegó a su fin en mayo del año pasado cuando la Corte Suprema falló en contra de CHV afirmando que la señal incurrió en “conductas consecutivas de discriminación arbitraria, al excluir al denunciante, en razón de su orientación sexual, de un rol determinado, en el programa que conducía y obligarlo a hacer publico ese aspecto de su patrimonio personalísimo que había mantenido en reserva”, según señala el documento.

"Me violentaba leer a los abogados de CHV. Decían que los dueños de casa no podían ser gays. Lo tengo escrito en un diario", fue uno de los descargo Gutiérrez en conversación con Sánchez, María Luisa Godoy y Andrea Arístegui. El nuevo panelistas conversó en profundidad sobre la trastienda de lo que vivió durante este proceso judicial que lo tuvo alejado de la televisión.

Uno de los momentos más sensibles ocurrió cuando Gutierrez relató cómo trató todo este tema con su familia, asegurando que con esta discriminación, también se habían metido con su familia. "Ellos lo pasaron pésimo. Lo complicado es pasarlo mal y no poderlo conversar", dijo con voz apretada. "Te aseguro que mi mamá vio todo los programas", agregó.

El nuevo rostro de TVN reveló que antes de que se hiciera pública la discriminación que sufrió en CHV, el ya se los había comentado a su familia. "Ellos me dijeron que había que demandar", confesó. Además, Gutiérrez recordó que cuando les contó a sus padres que era gay, ellos tuvieron miedo de "que me hicieran lo que me hicieron. Que me dañaran de esa forma". "¿Qué te decían tus padres frente a todo esto?", le preguntaron al animador, quien, al borde de las lagrimas, respondió: "Lo pasaron pésimo. Te aseguro que mi mamá vio todo los programas".

Tras su desahogo, Gutiérrez comenzó sus descargos. "Evalúenme por mi forma de comunicar. Yo demandé porque no está bien y si no demandaba, jamás podría darle la cara de nuevo a la gente", dijo y agregó: "Yo me saqué la cresta por ese canal". Sobre su relación actual con CHV, el nuevo panelistas de "Muy buenos días" contó que ha estado reconciliándose con la gente de su ahora ex casa televisiva y que se ha mandado mensajes con varios ex compañeros.

Las declaraciones de "Nacho" levantaron la sintonía del matinal de TVN hasta ubicarlo en el primer lugar del rating durante todo ese bloque (con 5,8 unidades entre las 10:40 y las 12 horas), permitiendo que el espacio escalara al segundo escanio en el prometio total del día con 4,9 puntos (debajo de Mega que promedió 6,2).