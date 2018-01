Radiohead demanda a Lana del Rey por plagio

"Get free" se llama la canción que tiene enfrentados al grupo Radiohead y la cantante Elizabeth Woolridge Grant, conocida como Lana del Rey. La banda liderada por Tom Toyke y la solista estadounidense irán a tribunales por este tema, ya que, según los británicos, se parece mucho a su éxito "Creep".

Un conflicto legal que Lana del Rey dio conocer este domingo con un comunicado en su cuenta de Twitter en el que explica cómo fue el diálogo antes de que ambas partes se vieran obligadas a ir a la corte para que resuelva esta situación.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing – I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) January 7, 2018