El celebrado regreso de 'Yoni" y 'Amparito' en "Si yo fuera rico"

A partir de la idea de ir incorporando actores y renovando los rostros en pantalla, Mega ha ido apostando por nuevos talentos que han dejado su marca en la audiencia. En esta oportunidad, para su nueva teleserie “Si yo fuera rico”, que debutó el lunes en la tarde alcanzando un rating promedio on line de 17.3 puntos, según datos de Mega, el Área Dramática volvió a confiar en Diego Guerrero en su historia.

Recordado por su papel de Yoni en “Sres. Papis”, el joven encarna a Pipe Ríos, hijo de Pascuala Domínguez, personaje interpretado María Gracia Omegna. Ambos actores se reencuentran luego de compartir pantalla en la nocturna protagonizada por Jorge Zabaleta y son parte de una de las tres historias de la teleserie que protagonizan junto a Gonzalo Valenzuela y Magdalena Urra, otra pequeña actriz que sorprendió a todos el año pasado cuando fue parte de “El Camionero” de TVN con su personaje "Amparito".

Gentileza

“Diego es muy talentoso y muy histriónico. Es bastante inquieto”, dice Patricio López, productor ejecutivo de la ficción y agrega: “En ‘Sres. Papi’ grabó mucho más, mientras que ahora tiene menos carga. Eso le ha significado que sean más llevaderas las grabaciones”.

“Lo que más me gusta es que me veo en la tele y es entretenido”, cuenta con timidez Guerrero a Publimetro. Acompañado de Magdalena Urra, el joven actor responde perdiendo la mirada, mientras que la ex TVN habla con más personalidad. “A mí me gusta convivir harto con los demás actores y me emociono cuando me veo en la tele”, afirma Urra. Para Diego, esta nueva teleserie ha sido más difícil porque hay más personajes y se enreda con los nombres. Magdalena cuenta que la gran diferencia entre su ficción anterior y ésta es que en Mega se prueba mucho antes de grabar.

Sobre las cosas que más disfruta, la pequeña actriz dice que esta teleserie es “más divertida” y que le gusta ser la conciencia del personaje de Valenzuela. “A mí me gustó más porque tengo un perro”, dice Guerrero. “Lo más entretenido es que ahora María Gracia es mi mamá”, concluye el joven actor.

En redes sociales, la actuación de "Amparito" y Yoni fue celebrada por los televidentes.

La cabra chica que hace dupla del Gonzalo Valenzuela en #SiYoFueraRico tiene un carisma increíble. Recuerda a Belén Soto en Papi Ricky. Un diamante en bruto — Eduardo Aguilera A. (@Ed_Aguilera) January 9, 2018

#SiYoFueraRico cuando actúan mejor los niños y un perrito que "actores con trayectoria" — Pame Donoso (@Mon_vet) January 8, 2018

Yo voy a seguir llamado Yoni al Yoni… Igual a Lamparito #SiYoFueraRico — oscar 🏖️ (@oscarstweets_) January 9, 2018

Ame a La Niña que actúa con el micky es secaaaaaaaaa!!!! #SiYoFueraRico — Andrés Hollmut (@Andres_Hollmut) January 9, 2018

#SiYoFueraRico seca la Amparito igual que el camionero le daba paliza como actriz a los demás 😄✌👏👏👏 — Pamela Roco🌞🌷🌻 (@RocoPamela) January 9, 2018