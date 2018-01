James Franco es acusado de acoso sexual tras su aparición en los Globos de Oro

Tres actrices han a James Franco de acoso sexual luego de que este ganara el Globo de Oro a Mejor Actor de comedia o musical por la película ‘The Disaster Artist’.

El actor acudió a la ceremonia luciendo el pin de la campaña Time’s Up, que hasta el momento ha recaudado US$ 13,4 millones, y busca proporcionar apoyo legal a quienes han sido sexualmente hostigados, agredidos o abusados en su lugar de trabajo.

Las supuestas víctimas recurrieron a las redes sociales para expresar su descontento por la presencia de James Franco en la gala de los Globos de Oro.

La primera en denunciar públicamente fue Sarah Tither-Kaplan, actriz de ‘The Long Home’:

“Hey James Franco, bonito pin #timesup en los Globos de Oro, ¿te acuerdas de hace unas semanas cuando me dijiste que mi desnudo completo en dos de tus películas por 100 dólares al día no era explotación porque firmé un contrato? ¡Se acabó el tiempo de eso!”, sentenció la actriz en Twitter.

Hey James Franco, nice #timesup pin at the #GoldenGlobes , remember a few weeks ago when you told me the full nudity you had me do in two of your movies for $100/day wasn't exploitative because I signed a contract to do it? Times up on that! — Sarah Tither-Kaplan🌈 (@sarahtk) January 8, 2018

Luego se sumó Violet Paley e incluso dio detalles de lo que habría ocurrido entre ambos cuando ella aún era menor de edad:

“Bonito pin #Timesup James Franco. ¿Te acuerdas de la vez que me bajaste la cabeza hacia tu pene desnudo en un coche y la otra que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años? ¿Y después, cuando te atraparon haciendo lo mismo con otra chica de la misma edad?”, tuiteó.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old? — Violet Paley (@VioletPaley) January 8, 2018

Finalmente Ally Sheedy, actriz conocida por la película ‘The breakfast club’ (‘El club de los cinco’). Ella trabajó con James Franco en la obra de teatro ‘The Long Shrift’, en el 2014.

“James Franco acaba de ganar. Por favor nunca me pregunten por qué dejé la industria del cine y la televisión. OK espera. Adiós. Christian Slater y James Franco en una presentación de los Globos de Oro #YoTambién”, escribió inicialmente.

"Breakfast Club" star Ally Sheedy called out James Franco over his #GoldenGlobes win with the #MeToo https://t.co/TVpUsQgLue pic.twitter.com/JNcC4zH4um — Marlow Stern (@MarlowNYC) January 8, 2018

April Wolfe, periodista del diario ‘LA Weekly’, reveló que el escándalo de James Franco lleva un tiempo siendo investigado por los medios de comunicación.

“Después de que se publicara mi perfil de Franco, algunas personas se acercaron a mí para contarme sus encuentros con él. Sabía que algunos reporteros estaban trabajando en una historia, pero esta gente se impacientó. Es duro ver cómo alguien que te ha herido recibe alabanzas”, ha señalado la periodista.