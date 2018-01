"La Noche es Nuestra": Risas, halagos y críticas dejó el nuevo programa de Jean Philippe Cretton, Pamela Díaz y Felipe Vidal

Chilevisión estrenó la jornada de este lunes 8 de enero su nueva apuesta nocturna del verano: "La noche es nuestra", espacio conducido por Pamela Díaz, Jean Phillip Cretton y Felipe Vial. El programa, que irá de lunes a jueves a eso de las 23:30 horas, tuvo una gran acogida en el público a través de redes sociales y desde sus casas, ya que, pese a que no superó los dos dígitos, alcanzó un promedio superior a los 8 puntos de rating, según reportes preliminares.

En su primera emisión, "La noche es nuestra" tuvo como invitados a su departamento a Roberto "Rumpy" Artiagoitía, Álvaro Escobar y Rodrigo González, quienes llevaron la conversación por distintos matices, donde la risa predominó y sólo se vio un poco desordenado cuando el locutor radial y responsable de "El Chacotero Sentimental" hacía algunas intervenciones pasadas de tono o con algún juego que, a la vez, le daba más dinamismo al programa.

Así fue el simpático comienzo de nuestro programa #LaNocheEsNuestraCHV pic.twitter.com/A6jMT6xKhK — La Noche es Nuestra (@LaNocheCHV) January 9, 2018

Las pocas críticas negativas que se pueden encontrar del espacio en Twitter, guardan relación con las "bromas" doble sentido hacia Pamela Díaz y las situaciones donde incluso ella se podía ver un tanto incómoda. En general, los comentarios fueron positivos en redes sociales, donde destacaron lo "livianito" que era y lo fácil que les sacó risas.

