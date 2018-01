"Debemos adaptarnos al machismo": Las palabras de Pancha Merino y Tonka en "Bienvenidos" que causaron molestia en redes sociales

Esta mañana el matinal "Bienvenidos" de Canal 13 estuvo un tiempo holgado hablando del acoso sexual,e l movimiento "me too" y las diversas experiencias que se pueden contar y debatir respecto al tema. Partieron comentando el manifiesto de las artistas francesas criticando la campaña desatada a raíz del caso Weinstein.

QUÉ SE TEJE | Nuestro panel debate sobre el movimiento "Yo también" #Bienvenidos13 pic.twitter.com/Al5UFcIVjH — #Bienvenidos13 (@Bienvenidos13) January 11, 2018

SE ABRE EL DEBATE | Artistas francesas lanzaron un manifiesto criticando la campaña "Me too", desatada a raíz del caso Weinstein #Bienvenidos13 pic.twitter.com/OfdiTSS0j2 — #Bienvenidos13 (@Bienvenidos13) January 11, 2018

Además, mostraron parte de la entrevista que la semana pasado Diana Bolocco le realizó a Natalia Valdebenito respecto al feminismo e hicieron un contacto telefónico con el "Pollo" Véliz para comentar sus polémicas declaraciones del día de ayer a través de Twitter, por las cuales tuvo que salir a pedir disculpas después.

Una conversación interesante que no dejó de llamar la atención del público, sobre todo respecto a las opiniones de los panelistas del matinal, a quienes calificaron de machistas. Sobre todo a Francisca Merino, quien en parte de la conversación mencionó que "debemos adaptarnos al machismo".

Definitivamente #Bienvenidos13 necesita informarse mejor sobre la violencia de género y sus distintas aristas. No les bastó con exponer a una víctima como Nabila. Hoy afirman que el acoso callejero es por cómo vestimos. @Bienvenidos13 — OCAC Chile (@ocacchile) January 11, 2018

Escuchando cómo abordan el tema de acoso en #Bienvenidos13. Pensamos que el debate había avanzado, pero vemos como retroceden en el discurso e indican que son "exageraciones" o que "debemos acostumbrarnos al machismo" ¿Qué pasó matinal? — OCAC Chile (@ocacchile) January 11, 2018

Además, Ranquel y Tonka también fueron parte de las críticas por sus palabras. “Yo voy a defender el piropo chileno, porque es parte de nuestra idiosincrasia. Lo que no defiendo es la vulgaridad”, dijo Argandoña. Mientras que Tomicic, tras terminar el debate, "incitó" al notero Nacho Pop a tocar la cintura de una modelo que lo acompañaba en el despacho.

LOS DESAYUNADORES | ¡Seguimos con el tobogán extremo y esperando a Panchita! 🌈⛱☀ pic.twitter.com/UvBvImhJWn — #Bienvenidos13 (@Bienvenidos13) January 11, 2018

Por eso, y otras declaraciones, que las redes sociales hicieron sentir su molestia por el panel de "Bienvenidos", convirtiéndolos en trendic topic:

@ValdebenitoNata están mostrandote en #Bienvenidos13 y creo que los panelistas se han mandado unos comentarios dignos de los años 20. (Mejor pantallazo) pic.twitter.com/rVWnNSEJT0 — Karla Bustamante (@ardillanumero1) January 11, 2018

#Bienvenidos13 La pime de la Pancha Merino pal 2018. A luca y a mil!!! lleve su burka anti patriarcado vulneracional de los derechos femeninos!! pic.twitter.com/ifnrPVoZg9 — Paulo Rubio (@PauloEscipion) January 11, 2018

La pancha merino y la tonka son una verguenza a nuestro género , como feminista me da asco ver como esas mujeres predican el machismo de esa forma 😡😡😡 #Bienvenidos13 — mariajesus (@mjvivar) January 11, 2018

#Bienvenidos13 salgan de su burbuja, el acoso no es aceptado nadie tiene derecho a decirte nada por cómo estás vestida, no es provocar, por favor sáquense su machismo estructural. ¿No ven que la gente los ve y tristemente forman opinión? — Amarilis Rojas (@amarilis_rojas) January 11, 2018

El tema del acoso a las mujeres es lo peor que les pudo pasar a los matinales. Los comentarios que han salido de los panelistas son insólitos. Es heavy la burbuja en la que viven. — TELE (@Televisivamente) January 11, 2018

La pancha merino y la tonka son una verguenza a nuestro género , como feminista me da asco ver como esas mujeres predican el machismo de esa forma 😡😡😡 #Bienvenidos13 — mariajesus (@mjvivar) January 11, 2018

@Bienvenidos13 La tonka se las da de anti-machista, y mantienen a un vago jajajajaj..quien es mas machista..y crucificando al pobre pollo.. — Jorge Pizarro (@rocoman002) January 11, 2018

Oye pero cuánto machista en el panel de #Bienvenidos13, como bien dijo Tonka las mujeres no están en igualdad de condiciones que los hombres (cis) en la calle — Iñaki Terroba (@Te_Roba) January 11, 2018

Después de mucho rato de discutir sobre el acoso, Tonka incita a Nacho Pop a toquetear la cintura de la modelo. Wtf #Bienvenidos13 — ComentandoTele (@ComentandoTele_) January 11, 2018

Hablando del acoso y la tonka cagandose a Polo con la cintura de una modelo…cuek!#Bienvenidos13 — Fabiola (@Fabiola35298502) January 11, 2018

No puedo creer que pongan a gente como pancha merino y raquel en tv. No pueden decir que una mujer vistiendose de tal modo provoca y tiene que bancarse que la molesten en la calle #Bienvenidos13 — Valentina ignacia ❣ (@valelignacia) January 11, 2018

En #Bienvenidos13 están hablando del acoso a las mujeres… y los comentarios de los panelistas me están haciendo los pantallazos 2018 — TELE (@Televisivamente) January 11, 2018

Pancha Merino compara taparse los hombros en la India…y no usar shorts en Santiago.. es hora de apagar la tele, tomar a mi hija y salir #Bienvenidos13 — Mila (@miu2710) January 11, 2018

Pancha Merino en #Bienvenidos13 el machismo personificado. Andar con short en el centro NO significa que quiero piropos y tampoco "lo ando buscando" pic.twitter.com/CfifFu5WBD — Javiera Z (@JavieraZD) January 11, 2018

Que mierda esta hablando la pancha merino, ahora uno debe taparse para no ser violada? Evoluciona #Bienvenidos13 — Andre-a (@TintinAndreew) January 11, 2018

@Bienvenidos13 #bienvenidos13 tonka callate!!, una chilena en australia deci lo mismo que el piropo y que se yo pero no le parecio violento cuando la piropearon alla porque fue una mujer — daniel baeza jofre (@DANNYCASH85) January 11, 2018

#lanocheesnuestrachv Inviten a la pancha merino a felipe avello a nacho gutierrez y marcela vacarezza pa cagarme de la risa con SQP 2.0 — andres garcia (@andrestuiteron) January 11, 2018

#Bienvenidos13 increíble lo que dicen, QUE ESTUPIDEZ EL PENSAMIENTO DE PANCHA MERINO Y RAQUEL ARGANDOÑA 🤬! — Josefa C. Rodríguez (@jocamirodriguez) January 11, 2018

Estamos tan entrenados en el machismo que no nos damos cuenta de lo normalizado que está, en el lenguaje, la cultura, el pensamiento… el argumento de Pancha Merino #Bienvenidos13 — Constanza Del Rio (@conidlrio) January 11, 2018

#bienvenidos13 qué chucha los comentarios de la Pancha Merino. Yo no uso short pa’ que me miren más! justificando lo injustificable 🤦🏾‍♀️ — Belén Arias (@QuepasaBelen) January 11, 2018

Si tengo calor tengo derecho a andar en el centro con short, no tengo que taparme par que no me acosen. El problema no es mi short, es el acosador. Pancha Merino hace mal con sus comentarios #Bienvenidos13 — Gaby Galleguillos (@gabrielagawi) January 11, 2018

La opinión de pancha Merino es lamentable, es el pensamiento machista que hay en esta sociedad. #Bienvenidos13 — Fran Rivera (@FranRiveraL) January 11, 2018

Qué vergüenza tu comentario Pancha Merino, no te das cuenta de que hay gente que te sigue? Por favor da el ejemplo!!! #bienvenidos13 — Daniela (@daniela_psc) January 11, 2018

#Bienvenidos13 sinceramente porque tienen a la pancha merino en la tv, yo podria ser mejor penalista. — Pancho K (@Panchokabrera) January 11, 2018

#Bienvenidos13 convencida de que a Pancha Merino la tienen en ese matinal para hablar weás 😡 — 🍃🌹🍃 (@SangreEspanola_) January 11, 2018

Pancha Merino, tenía 12 años, eran las 8 de la mañana e iba caminando al colegio tapada hasta los ojos en invierno cuando un tipo me gritó cosas desde su auto. No va en la ropa. Pensamientos como el tuyo no aportan en nada a la sociedad. #Bienvenidos13 — Ara Morin (@loirarakubrick) January 11, 2018

INTRAGABLE el pensamiento básico de la Pancha Merino. "Debemos adaptarnos al machismo" No! a la sumisión, basta de callar! #Bienvenidos13 — Rocío Guzmán (@chio_guz) January 11, 2018

Pancha Merino, te sigues tomando para la chacota cuando la gente pide respeto. “No digai eso que se va a enojar” no entendiste nada! #Bienvenidos13 — Daniela (@daniela_psc) January 11, 2018

La Pancha Merino habla puras weas, saquenla porfa. #Bienvenidos13 — #Irrelevante (@todo_poderosa_) January 11, 2018

#Bienvenidos13 Pancha Merino, puedes estar tapada hasta el cuello, cagada de calor y los tipos igual se creen con el "derecho" a gritarte lo que se les da la gana.. — OmManiPadmeHum (@carsolas) January 11, 2018

@Bienvenidos13 #Bienvenidos13 lo que dice Pancha Merino, perpetua el machismo y la violencia contra las mujeres. Como puede ser posible q no pueda vestirme como yo quiera! Los hombres siempre han vestido como han querido! No les parece violento??? No les parece desigual??. — Victoria fullerton (@Mongafea) January 11, 2018

Toda la razón la Pancha Merino. Es fácil hablar y acusar, pero tambien nosotras a veces provocamos que no nos respeten #Bienvenidos13 — Cecilia Quinteros (@mceciliaqr) January 11, 2018

No puedo creer que la Raquel Argandoña y la Pancha Merino digan que es nuestra culpa el acoso callejero por "provocar" a los hombres. Bien bajo el pensamiento #Bienvenidos13 — Feña (@frndalmarza) January 11, 2018

Cuando creo que hemos avanzado y escucho a Pancha Merino y Raquel Argandoña. Dios! No han entendido nada #Bienvenidos13 pic.twitter.com/FuuW4Mn0gY — María José (@MarittaJose) January 11, 2018