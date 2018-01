"No lo encuentro tan grave": Las palabras de Pamela Díaz sobre los dichos machistas del "Pollo" Véliz que provocó la sorpresa de Karina Álvarez

Esta mañana, algunos de los matinales de la televisión nacional se dedicaron a hablar de las acusaciones de abusos sexuales en el mundo del entretenimiento y también de las fuertes palabras de Leonardo "Pollo" Véliz a través de Twitter, donde dijo que “da miedo tirarle ahora un piropo a una mujer, te puede caer una denuncia, mientras tanto ellas muestran y muestran, y uno no es de plasticina”.

Publimetro Chile “Da miedo tirarle ahora un piropo a una mujer, te puede caer una denuncia”: Troleo olímpico al Pollo Véliz tras la “peor frase del año” y su terrible justificación El ex seleccionado nacional de fútbol trató de explicar la polémica y terminó siendo peor.

Si primero fue Francisca Merino quien causó polémica por decir que "debemos adaptarnos al machismo" y en el mismo programa, "Bienvenidos", la animadora Tonka Tomicic "incitó" a Nacho Pop a tocarle la cintura, gratuitamente, a una mujer, ahora fue el turno de Pamela Díaz, quien estaba pasando "piola" con sus declaraciones.

Publimetro Chile "Debemos adaptarnos al machismo": Las palabras de Pancha Merino y Tonka en "Bienvenidos" que causaron molestia en redes sociales En Twitter no perdonaron las palabras de los panelistas del matinal de Canal 13

Resulta que en "La mañana de CHV" comentaban las palabras de Véliz y las posteriores disculpas que dio. "Lo conozco hace tiempo y encuentro que es un caballero de verdad", partió puntualizando la panelista y ahora conductora de "La noche es nuestra", programa en el que comparte con Jean Philippe Crettón y Felipe Vidal.

"No lo encuentro tan grave, porque no está diciendo nada tan malo. No está agrediendo a nadie, no da el nombre de nadie, hace un genérico de algo y dice que hay mujeres que muestran y muestran y sí, hay momentos y momentos para mostrar, hay gente que la encuentro enferma de desubicada, a otras no".

Ante la sorpresa de Karina Álvarez, que quedó en manifiesto por la cara que puso, la "fiera" explicó que "es hombre, y en general el hombre es más carnal y eso no significa que sea una falta de respeto. Acá el momento, gracias a @televisivamente:

Matinales, avanzan 2 retroceden 18. Ejemplo 2 (La cara de Karina Alvarez es sublime) pic.twitter.com/1rtkdkQ3cU — TELE (@Televisivamente) January 11, 2018

Por supuesto que las redes sociales no hicieron esperar sus críticas:

Pancha Merino = Pamela Díaz

Que manera de hablar weás — G w y n (@Bruefish) January 11, 2018

Y si la Pancha merino demostró su machismo, la Pamela Díaz tampoco se quedó atrás defendiendo al tipo que se apiada de los obreros pq no pueden piropear https://t.co/uQYdzTTrMA — ⛱ J. J. Guzmán 🌞 (@juanjguzmans) January 11, 2018

En uno Pancha Merino, y en el otro, Pamela Díaz.. 😒😒

Creo que a tod@s nos representa la cara de Karina Álvarez. pic.twitter.com/9CNgmYUyt8 — Nicolás Marambio (@NickomarambiO) January 11, 2018

Y la Pamela Díaz va por las mismas. Qué pésimas https://t.co/Xf9bqRAwej — Jaime Ignacio (@jperezmoena) January 11, 2018

Bueno que le piden a la Pamela Diaz, si le faltan todos los palos pal puente…. https://t.co/vv1zAMstvr — Pía Añazco. (@piduu) January 11, 2018

Ayayayay! Pamela Díaz, facha pobre y ahora machista 🤦 #lamañana #chv — Germán Hola (@gatito_chile) January 11, 2018

# la mañana en chilevision Pamela Diaz es machista a ella no le importa lo que pasen sus congéneres dice que están delicadas que no les pueden decir ni un piropo

Por personas como ella piensa los hombres se creen con el derecho a ofender

No me extrañaría — Rosita (@rosita_movil) January 11, 2018