"Es inaceptable lo que me estás diciendo": La tensa discusión entre Carola de Moras, "La mañana" de CHV y el alcalde de La Florida Rodolfo Carter

Eran pasadas las ocho de la mañana y en el matinal de Chilevisión comenzaron a hablar respecto a la polémica petición del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien solicitó al consejo municipal de su comuna realizarse un test de drogas. Según relató Las Últimas Noticias y el noticiero de CHV, todo iba bien en el último concejo hasta que el alcalde tomó la palabra para invitar a los nueve concejales que estaban presentes a realizarse el test de drogas al finalizar la reunión.

Una sorpresa para todos, ya que incluso a la salida había un equipo de la Universidad Católica listo para concretar el test. La invitación de Carter no gustó a todos.

De esto comenzaron a hablar en "La mañana". Primero mostraron la nota hecha por el equipo de prensa para después ir a un contacto en directo con el edil. La entrevista comenzó de manera tranquila y con preguntas de Rafael Araneda, quien le preguntó el porqué decidió realizar este test. "Tenemos que estar escrutados permanentemente por ustedes. No hay que tener miedo a la transparencia", dijo el alcalde.

Luego de unos minutos de conversación, el animador preguntó cuáles serían las medidas que se tomarían con un funcionario que salga positivo en el test y aquí vinieron los problemas, ya que mientras Carter explicaba que los resultados del examen le llegan sólo a la persona que se lo realiza, Carola de Moras intentó preguntar un par de cosas, lo que sumado al problema de retraso en el audio entre el estudio y el movil, generaron el inicio de un tenso momento.

Pasó el primer momento tenso de la mañana, pero vendría otro. La periodista Karina Álvarez no estuvo de acuerdo cuando Carter le dijo que "tu y yo compartimos una cosa: Que somos chilenos y seres humanos, pero no las mismas responsabilidades. Tú puedes hablar a través de una cámara sin ningún efecto".

Álvarez le replicó que también tenía responsabilidades y ante la arremetida de Carter diciéndole que estaba entendiendo al revés, la conductora de las noticias de CHV le dijo que estaba equivocado en esta pasada.

"Me parece una falta de respeto que usted considere que uno puede sentarse aquí y emitir palabras sin creer que eso no va a tener consecuencias", sentenció la periodista.

Después de eso, Rafael Araneda le explicó al edil el desfase en el audio, para que no se sintiera interrumpido, y siguió con la conversación hasta el siguiente round, esta vez protagonizado por Rodolfo Carter y Andrés Caniulef. Este último le preguntó si no creía que se podría estigmatizar con este examen y le reprochó la comparación que había hecho del uso de drogas y el VIH.

"Yo no sé si es por un tema de transmisión, me estoy comunicando muy mal, o no me entienden en el panel", explicó Carter, agregando que "es inaceptable lo que me estás diciendo… es totalmente lo contrario lo que te estoy diciendo, es indignante". Los problemas siguieron, al igual que la mala comunicación, y decidieron terminar la conversación y pasar rápidamente a otro tema.