"No soy perro para que me anden silbando en la calle”: Andrea Arístegui arremete contra Karen Paola por considerar algunos piropos "agradables"

La mañana del miércoles los canales de la televisión chilena enfocaron sus pautas en los dichos machistas de Leonardo "Pollo" Véliz, los piropos y los acosos sexuales en Hollywood y el mundo. Ya les habíamos informado de dos polémicas que suscitaron los matinales por estos temas: Pamela Díaz y Pancha Merino, de "La mañana" y "Bienvenidos".

Y es que resulta que se nos pasó otra discusión, pero en el programa "Muy buenos días de TVN", donde Karen Bejarano se enfrentó a Andrea Aristegui por sus distintas posturas respecto a los piropos y, en específico a las palabras de Véliz, quien dijo que sentía temor de piropear a una mujer por miedo a las denuncias, sin embargo, “ellas muestran y muestran, y uno es de plasticina”.

“Aquí estamos todos de acuerdo que son inadecuados sus comentarios. Yo sí creo que hay algo generacional que, efectivamente, es una mirada de la sociedad y de las mujeres distinta y que, afortunadamente, está cambiando”, comenzó diciendo la periodista, agregando que "no da para caritas sonrientes ni chistosas, porque es un tema súper complicado. No es solamente el piropo, sino que estamos hablando del acoso sexual callejero. Cuando hablamos de los maestros de la construcción que gritan cosas, estamos hablando del acoso sexual callejero. Es un tema que a las mujeres nos hace pésimo y que, a veces, se va corriendo el límite”.

Sin embargo, en el panel había alguien que no estaba muy de acuerdo con sus palabras: Karen Paola.

“Lo que pasa, Andrea, es que ese tuit (de Véliz) gráfica cosas que son demasiados importantes que no las podemos dejar pasar. Un piropo, bien dicho, es agradable de escuchar a las mujeres”, dijo la ex panelista del "Mucho Gusto" de Mega. “Cuando te dicen algo bonito, te silban, eso es agradable de repente. A uno le sube el ánimo. Pero cuando empiezan a tirarte el piropo grosero… ese, para mí, ya no es un piropo. Es una descalificación. Cuando a uno le da susto, porque se juntan en grupo y te empiezan a tirar palabrotas, eso ya es totalmente descartado”,agregó la ex cantante.

Pero Arístegui arremetió diciéndole que no estaba en nada de acuerdo con ella. “Yo no estoy de acuerdo contigo, Karen, porque a mí no me gusta que me griten cosas, que me silben, que me digan nada. Yo quiero salir a la calle tranquila. Yo quiero caminar por la calle tranquila. No me agrada que me digan cosas en la calle. Me intimida, me molesta, me avergüenza”, dijo.

“Entonces, va más allá de si el piropo es grosero o es bonito, porque además eso siempre queda en el criterio de cada uno. Podemos tener diferencias respecto a eso. A mí, un silbido me parece desagradable, porque no soy perro para que me anden silbando en la calle”,sentenció.