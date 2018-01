"Te veías hermoso en la foto al lado de tu amigo": Natalia Valdebenito le responde a José Antonio Kast por tratarla de "homofóbica encubierta"

Una fuerte discusión se ha generado en las últimas horas en redes sociales, luego de que el diputado José Antonio Kast le reprochara públicamente a la comediante Natalia Valdebenito hacer retweet a una foto de él con el fallecido colaborador de Augusto Pinochet, Jaime Guzmán, que decía "martes de pololeo…".

El ex candidato presidencial no estuvo de acuerdo con la "borma", que subió otro usuario de la red social, y respondió duramente a la triunfadora del Festival de Viña, diciéndole que es una "homofóbica encubierta".

"La homofobia encubierta de @ valdebenitonata nuevamente sale a la luz. No soy homosexual, pero, ¿Por qué crees que tienes el derecho a obligar a alguien a salir del clóset? . Además, insultas la memoria de Guzman, que murió asesinado por pensar distinto y hoy no se puede defender", dijo Kast.

La homofobia encubierta de @valdebenitonata nuevamente sale a la luz. No soy homosexual, pero, ¿Por qué crees que tienes el derecho a obligar a alguien a salir del clóset? . Además, insultas la memoria de Guzman, que murió asesinado por pensar distinto y hoy no se puede defender pic.twitter.com/sEFScWpbH4

Valdebenito respondió a las horas después, invitándolo a ver su nuevo show, "Sin Miedo", y recordándole que él dijo que "la homosexualidad es una enfermad".

Un tipo llamado @joseantoniokast me acusa de homofobica! JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA! me río en tu cara, y SIN MIEDO! JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ!

Te invito a mi show SIN MIEDO, a ver quién es el homofóbico al final! No se proyecte, relaja! me pareció que te veías hermoso en la foto al lado de tu amigo!Porque fue usted el que dijo que la homosexualidad es una enfermad, se acuerda? no me use, a mí NO! 😘 https://t.co/7qLri9tvoZ

— Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) January 12, 2018