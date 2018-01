"Acá les dejo la definición de 'piropo'": Karen Bejarano responde a cuestionamientos tras discusión con Andrea Arístegui

Comentarios a favor y en contra ha recibido Karen Bejarano tras un tenso momento vivido en el matinal "Muy buenos días" de TVN. La panelista se enfrentó a Andrea Arístegui, ya que ambas tenían opiniones distintas respecto a los piropos, mientras revisaban las cuestionadas y machistas palabras del "Pollo" Véliz, quien decía, entre otras cosas, que sentía temor de piropear a una mujer por miedo a las denuncias, sin embargo, “ellas muestran y muestran, y uno no es de plasticina”.

"Un piropo, bien dicho, es agradable de escuchar a las mujeres”, dijo la ex panelista del "Mucho Gusto" de Mega. “Cuando te dicen algo bonito, te silban, eso es agradable de repente. A uno le sube el ánimo. Pero cuando empiezan a tirarte el piropo grosero… ese, para mí, ya no es un piropo. Es una descalificación. Cuando a uno le da susto, porque se juntan en grupo y te empiezan a tirar palabrotas, eso ya es totalmente descartado”,agregó la ex cantante en ese entonces.

La respuesta de la periodista fue enfática: “Yo no estoy de acuerdo contigo, Karen, porque a mí no me gusta que me griten cosas, que me silben, que me digan nada. Yo quiero salir a la calle tranquila. Yo quiero caminar por la calle tranquila. No me agrada que me digan cosas en la calle. Me intimida, me molesta, me avergüenza”, dijo Arístegui.

La polémica ha pasado con el transcurso de los días, pero fue la propia Bejarano quien decidió explicar sus dichos, ya cansada de las críticas. Así, la ex "Mekano" ocupó Twitter para defenderse.

"Es preocupante que la gente hable y descalifique sin conocimiento. Aprendamos a tolerar y comprender lo que alguien dice. El verdadero piropo que puede venir de ambos sexos, se agradece porque es respetuoso y halagador. Acá les dejo la definición de 'piropo' que ha sido tan cuestionado", escribió, compartiendo una foto con la definición de "Piropo" de la Real Academia Española.

Es preocupante q la gente hable y descalifique sin conocimiento. Aprendamos a tolerar y comprender lo q alguien dice. El verdadero piropo q puede venir de ambos sexos, se agradece xq es respetuoso y halagador. Acá les dejo la definición de “piropo” q ha sido tan cuestionado. pic.twitter.com/KbvUeURiDU — Karen Bejarano (@KARENBEJARANOTV) January 13, 2018