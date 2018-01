Acusan al actor Aziz Ansari de violación sexual

Una mujer denunció hoy que el afamado actor Aziz Ansari la violó sexualmente el año pasado al ambos arreglar una cita para conocerse, según recogió el medio estadounidense Babe.

La mujer relató que en varias ocasiones le dejó saber, directa e indirectamente, a Ansari que no quería tener sexo o entrar en actos íntimos.

De acuerdo con la información, una fotógrafa con el nombre inventado de Grace (para proteger su identidad) y de 23 años salió con el comediante luego de conocerlo en un fiesta que se celebró después de los Emmy Awards del año pasado. Ahí se conocieron y se tomaron el número celular, para quedar en salir a un date unas semanas después.

Grace llegó a su apartamento y fueron a cenar, pero eso duró muy poco porque Ansari decidió pedir la cuenta rápidamente e irse de regreso a su casa, según el testimonio. Ya estado allí, Ansari le hizo avances sexuales y le dio besos apresurados a la mujer. "En un segundo, su mano estaba en mis senos", contó, mientras dijo que Ansari la desvistió y le practicó sexo oral.

This is the text Grace* sent Aziz Ansari after their date which left her feeling "violated". She tells Ansari how uncomfortable he made her feel, saying "you ignored clear non-verbal cues" and "kept going with advances."

Grace recuerda, además, que durante el acto se sintió "incómoda" porque todo fue tan rápido hasta el punto que Ansari en minutos dijo que iría a buscar un condom. "Yo dije algo como 'Espera, vamos a relajarnos por un segundo"".

En esa misma noche, el actor de la famosa serie Parks and Recreation también la llevó hacia otra habitación donde —forzosamente— la inclinó y le preguntó "¿Dónde quieres que tengamos sexo?", mientras rozaba su pene con su ano. "Luego de eso, yo me aparté y le dije que no, que no estaba lista para hacer esto y que no pensaba que lo haría…".

Recientemente, el acto ganó el premio de Mejor Actor por su serie de Netflix, Master of None. Durante su aparición tuvo puesto el pin del movimiento "Time's Up", en apoyo a que las mujeres hablen en contra de los hostigamientos y abusos sexuales sufridos. Asimismo, en la ceremonia expresó su apoyo a la causa. Al tomar esto como referencia, Grace apuntó la clara separación entre las figuras de comedia que Ansari ha protagonizado y lo que ella vivió en su apartamento.

"No me fui antes [del apartamento] porque estaba estupefacta. Esto no era lo que yo esperaba. Había visto sus shows y leído su libro, y no esperaba una noche tan mala, menos una noche de violación y dolor".