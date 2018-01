Yorka: abriendo el camino de la inclusión en la música chilena

Yorka es un duo de hermanas chilenas, Yorka y Daniela Pastenes, que desde el 2013 se mueven en la escena musical independiente de nuestro país con un pop de amor pegajoso y que, desde noviembre del año pasado, pararon a una intérprete de lengua de señas en sus shows en vivo.

Luego de dos discos lanzados: Canciones en pijama (2013) e Imperio (2015) y otro ya fabricándose llamado Humo, chocaron de frente con la inclusión y la cultura sorda.

En octubre, para un concurso, Macarena Nieto con una amiga hicieron un cover de una de sus canciones en lengua de señas chilena. Después de conversaciones y presiones simpáticas, se fue sumando de a poco a los shows en vivo. Actualmente es integrante activa de la banda, participando incluso de giras y tocatas fuera de Santiago, como la que sucedió en su paso por Concepción Popfest el fin de semana recién pasado.

“La lengua de señas ayuda a incorporar a otras personas a nuestro lenguaje, que nuestras canciones pueden llegar a aquellas a las que no pueden llegar mediante nuestras herramientas. Yo creo que esa fue la reflexión más profunda al ver el video que hicieron las chiquillas de nuestra canción en lengua de señas, al final me di cuenta que no podemos llegar a todas las personas”, comenta Yorka.