Actriz de "Buffy, cazavampiros" revela que abusaron de ella a los 12 años

La reconocida actriz Eliza Dushku, quien interpretó el papel de Faith Lehane en la serie "Buffy, cazavampiros", había acusado a Joel Kramer, uno de los principales coordinadores de dobles de Hollywood, de abusar sexualmente de ella cuando ella tenía solo 12 años. Según expuso, el hecho habría ocurrido en Miami cuando ambos participaban en el rodaje de "True lies" (1994), cinta dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis.

Dushku hizo publica esta denuncia a través de su cuenta de Facebook, donde cuenta como Kramer le ofreció a sus padres llevarse a la pequeña actriz a un hotel con piscina, tras ganarse "metódicamente la confianza de sus padres durante meses". "Recuerdo perfectamente cómo apagó las luces, cómo subió el aire acondicionado a niveles que parecían de congelación, recuerdo dónde me colocó exactamente en una de las dos camas de la habitación del hotel, qué película puso en la televisión, cómo desapareció en el baño y salió, desnudo, sin nada más que una pequeña toalla de mano que dejaba ver la mitad de su cuerpo", escribió la actriz.

"Me acostó en la cama, me envolvió con su gigantesco cuerpo que se retorcía. Se frotó sobre mí y me dijo: 'No vas a dormir ahora cariño, deja de fingir que estás durmiendo'. Mientras, se frotaba más fuerte y más rápido contra mi cuerpo catatónico. Cuando había terminado, me sugirió que tuviera cuidado con decirle a alguien lo sucedido", agregó.

Kramer negó esta denuncia asegurando que "son una invención bien elaborada por la Sra. Dushku. Espero que pueda encontrar su conciencia para corregir esta injusticia y devolverme mi buen nombre".

La acusación de Eliza Dushku fue respaldada por la actriz Jamie Lee Curtis, que aseguró en una columna en el The Huffington Post que su compañera ya le había relatado el hecho el incidente hacía unos años. "La historia de Eliza nos ha hecho despertar de nuestro sueño de negación y nos ha mostrado una realidad nueva y horrible. El abuso de los niños", afirmó.

Por su parte, el director de la cinta, James Cameron, resaltó que "Eliza es muy valiente por hablar y creo que lo son todas las mujeres que están hablando".