Muere Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries

Triste día para el rock. Dolores O'Riordan, vocalista de la emblemática banda irlandesa, The Cranberries, falleció esta tarde a los 46 años.

Según un canal estatal del país británico, la cantante habría fallecido de forma "repentina". La noticia, según Reuters, fue confirmada más tarde por el publicista de la artista. Aún no se señalan las razones de su muerte.

The Cranberries fue una de las bandas más emblemáticas de los 90. En 1994 saltaron a la fama con su disco "No Need to Argue" y desde el 2004, O'Riordan emprendió su carrera en solitario con el álbum "Are You Listening?".