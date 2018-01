Kevin Spacey ahora es acusado de racismo y suma nueva denuncia por agresión sexual

Los problemas continúan para el ex protagonista de "House of Cards", Kevin Spacey, ya que el actor está siendo acusado de racismo contra parte del equipo de seguridad de la producción de Netflix. Según detalla el New York Daily News, durante las grabaciones de la serie donde interpretaba a Francis Underwood, Spacey no quería que el personal negro viera el tráiler de la serie y en otra ocasión se negó a darle la mano a un integrante del equipo que era negro.

Earl Blue, jefe de VIP Protective Service, el equipo de seguridad contratado para la producción, dijo al mismo medio que le comunicaron a la producción del comportamiento del artista, pero que sólo se limitaron a decir que "él era así". Al mismo tiempo, evalúan demandar al actor por las pérdidas en ingresos que tuvieron al no poder seguir trabajando en la serie.

Pero las acusaciones de racismo no son lo único nuevo en la vida de Kevin, ya que, según señala TMZ, el ex protagonista está bajo una nueva investigación en Scotland Yard, ya que un tercer hombre presentó una queja señalando que el actor lo agredió sexualmente en 2005 en Westminster. Posible nuevo abuso del actor que ya está siendo investigado por la policía.