El asesinato de Gianni Versace llega a la televisión

Ryan Murphy es una especie de Rey Midas de la televisión. Sus producciones -”Glee”, “American Horror Story”, “Scream Queens” o “Feud”-, por nombrar solamente algunas, acumulan Globos de Oro y Emmys por decenas.

No fue distinta la historia cuando se embarcó en la miniserie “American Crime Story”, cuya primera temporada estuvo dedicada al sonado caso del futbolista americano O.J. Simpson, con Cuba Gooding Jr., John Travolta y David Schwimmer en el elenco.

En total, esa producción estrenada en el 2016 se llevó nueve premios Emmy y dos Globos de Oro, dominando las categorías de miniseries y series limitadas.

La segunda temporada de “American Crime Story”, apunta incluso a superar el éxito de su antecesora.

Publimetro pudo ver en exclusiva el primer episodio de esta nueva entrega, que, esta vez, pondrá los reflectores en la historia detrás del asesinato del diseñador italiano Gianni Versace (1946-1997), ocurrido en su mansión de Miami.

Desde el inicio, nos topamos con un relato visual envolvente, con mucha intriga, planos secuencia, harto color, poco diálogo y detalles sugerentes, todo a manera de presentación de los dos pilares de la historia: Versace y su verdugo, Andrew Cunanan, interpretados magistralmente por el venezolano Édgar Ramírez y Darren Criss, respectivamente.

Un recurso que, al parecer, será habitual en la serie son los flashbacks, que en el primer episodio han sido estratégicamente dosificados para darnos pistas a cuentagotas sobre la mente del asesino.

Por otro lado, Penélope Cruz será, sin duda, un punto fuerte del relato. Su actuación como Donatella Versace, la hermana de Gianni, es asombrosa por los niveles de detalle de su caracterización. Ricky Martin da vida a Antonio D’Amico, que en algún momento fue pareja de Versace.

La polémica no está de lado

Hace unos días, la familia de Versace lanzó un contundente comunicado para señalar que no ha “autorizado la serie de TV”.

Además, reiteró que el best seller de no ficción de Maureen Orth, “Vulgar Favors”, en el que está parcialmente basada la serie, tampoco fue autorizado.

“Esta serie deberá ser entendida como un trabajo de ficción”, explica. Murphy, arremetió con todo en otro comunicado. “El trabajo de Orth ha sido discutido y analizado durante dos décadas. Ella es una periodista impecable y nosotros apoyamos su trabajo. Nuestra serie está basada en su libro, así que no es de ficción, pero tiene elementos de docudrama. No estamos haciendo un documental”.

Las cartas están sobre la mesa y hay ingredientes de sobra para que la serie se convierta en uno de los sucesos televisivos del año.