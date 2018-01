"Perdona nuestros pecados": Mechita y Bárbara tuvieron su primer beso y estas son las mejores reacciones y memes

Por fin sucedió lo que gran parte del público de "Perdonas nuestros pecados" estaba esperando. El primer beso entre Mercedes y Bárbara, en lo que será una linda e intensa historia de amor, según relató Soledad Cruz, la mujer tras el querido personaje.

El acercamiento de las últimas semanas entre Mechita y la esposa del comisario eran evidentes. Los problemas en la relación entre bárbara y Pereira hizo que ellas se acercaran aún más, y de las lindas palabras pasaron rápidamente a los abrazos, dejando esperanzada a Mercedes. Ilusiones que se concretaron la noche de este jueves, ya que las que son dos de las protagonistas más queridas de la teleserie de Mega, por fin se decidieron a dejar fluir sus sentimientos.

Resulta que en plena noche buena Nicanor y Bárbara tuvieron una fuerte discusión debido a que él olvidó por completo la obra de teatro donde ella trabajaba. Por eso salió indignada y triste de la casa y se fue a ver a su amiga, quien la recibió con los brazos abiertos y un fuerte abrazo que provocó que los sentimientos afloraran entre ellas.

Las redes sociales celebraron el beso y estas son las mejores reacciones:

Mechita: «no, Bárbara, no te pongas así… eres tan linda» WAAAAAAAAA!!!!!! 😍😍😍😍😍 💘💘💘💘💘 JAJAJAJA parezco cabro chico mirando la teleserie 🤣🤣🤣 qué lindo el besito 🤗 ¡póngale pestillo a la puerta @EstelaUndurrag pa' que no las interrumpan! #AmorVerdadero pic.twitter.com/b2swFJJVHz

SOLO QUIERO QUE LA MECHITA CON LA BARBARA TENGAN UNA RELACIÓN SIN NINGÚN PROBLEMA Y QUE LOS WEONES DE RISUEÑOR NO LAS ANDEN WEANDO ELLAS SE MERECEN LO MEJOR #AmorVerdadero pic.twitter.com/uns0Obg0oz

#AmorVerdadero #Barcedes tus patronas♡. Ojalá este año me llegue una mechita o una bárbara :c porfavor dioses del olimpo!! :c pic.twitter.com/1ScuyJ5hbV

