"¿Borracho yo? Porque no te vai a la conch...": La respuesta de Álvaro Henríquez a personal de Municipalidad de Talagante que lo encaró

"¿Borracho? Por qué no te vai a la…", así de grosera fue la respuesta de Álvaro Henríquez a un periodista de la Municipalidad de Talagante, luego que este lo encarara por el deplorable estado en que se habría subido al escenario junto a su banda Los Tres, durante la jornada de este vienes en la noche.

Durante el espectáculo, el público criticó el estado del artista que en muchas ocasiones no cantó, balbuceaba y entregaba al público la responsabilidad de entonar las canciones que tocaba el resto de los miembros de la agrupación musical.

Según publica Emol.com, tras bajarse del escenario un periodista de la Municipalidad fue a encarar al líder de Los Tres pero el diálogo que sostuvieron incluyó una actitud agresiva y confrontacional de parte de Henríquez.

Este fue el intercambio de palabras:

Periodista: "Alvaro, no parece impresentable venir así, en estas condiciones a trabajar".

Henríquez: "Súper impresentable, pero estai peor voh sí".

Periodista: "Pero te están pagando por venir a hacer un espectáculo, un trabajo".

Henríquez: "Ya, ¿y? No entiendo tu punto de vista"

Periodista: "Me refiero a las condiciones de trabajo, presentarse borracho o tal vez…"

Henríquez: "¿Borracho? Porque no te vai a la conchetu… mejor, hueón.

Periodista: "Pero, ¿es la forma de tratar a quienes te contratan? ¿Álvaro?"

Periodista: "Tú, como manager no consideras que estas no son las condiciones para presentarse"

Manager mujer: "Tú estás tratando de borracho a una persona que no está borracha. Deberías tener un poquito más de cuidado y de respeto"

Periodista: "Pero en qué condiciones consideras tú que está"

Manager mujer: "Respeto"

Periodista: "Tú como manager, cómo calificas la situación en la que él se presenta, porque claramente no se ve en condiciones óptimas"

Manager hombre: "No está borracho, ni mucho menos, no se preocupe"

Periodista: "Pero te pregunto cómo calificas tú la condición física en la que él se presenta o cómo se ve"

Manager hombre: "Estaba cansado no más. Es el primer show que tenía en la temporada".