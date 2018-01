Nicolás López trata de "imbéciles" a los que critican sus películas

Como éxito de taquilla, "No estoy loca", del director Nicolás López no tardó en posicionarse como una de las diez películas más vistas del cine local.

La cinta protagonizada por Paz Bascuñán ya acumula 379 mil espectadores. Ya en su estreno superó a otros filmes internacionales como "La Mujer Maravilla", "La Liga de la Justicia", "Las Cincuenta Sombras Más Oscuras" y "Coco".

Sin embargo, tanto la película como su director no han estado exentos de críticas. En una entrevista publicada hoy por la revista "El sábado" de El Mercurio, López se refirió a los críticos de cine y especialistas que han tildado sus cintas de "ligeras" y "poco profundas". "Significa que el crítico es un imbécil", señaló y luego añadió que "Si una cosa te hace reír y llorar, ¿es poco profunda?".

El autor de otras cintas como "Qué pena tu vida" y "Sin filtro" explicó que, para él, habían distintos tipos de profundidad y que podía ser que sus películas fueran de una más baja, pero no por eso carecían de esta característica. En ese sentido, el director explicó que a él no le interesan los festivales de cine. Refiriéndose a Pablo Larraín ("El club", "Neruda") dijo que "lo que hizo fue profesionalizar y armar una productora donde exportan voces, películas con las que conecto nada y que producen en Fábula, y películas que son geniales. Yo no las haría, porque son temas que no me interesan como director. A ellos les gusta mucho el circuito de los festivales".

De la misma manera, López, fue consultado por su trabajo en conjunto con la actriz Paz Bascuñán, protagonista de sus últimas dos películas, a lo que respondió que "encuentro mucho más divertido dirigir a Paz Bascuñán que a Natalie Portman o Julianne Moore".