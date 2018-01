Daniela Vega sorprende con foto suya a los 13 años cuando iniciaba "mi proceso de tránsito"

La actriz Daniela Vega sigue dando que hablar, aunque esta vez no por su destacado trabajo en "Una mujer fantástica", sino por la publicación de una fotografía muy personal que se tomó hace ya 14 años.

La imagen, en la que luce maquillada y de perfil, fue subida a Instagram con un relato sobre el momento en que fue captada y todo lo que vino para ella a partir de entonces.

"Iniciaba mi hermoso proceso de tránsito. Era otro mundo, otro Chile. Pinocho y el mamo vivos y libres. No habia derecho a pataleo, no habia feminismo para nosotras. No habían 'referentes' que seguir. Tenia 13 años en esta foto. Y mi familia me dijo : vamos pa adelante. Y aqui estoy. Hoy miro el presente, y veo todas los costos que tuve que pagar para estar aquí. Los pagaría de nuevo, para ver que nadie mas los pague", explica Vega.

La foto causó revuelo en la red social, acumulando más de 9 mil "me gusta" y más de 400 comentarios en los que sus seguidores destacan su valentía para enfrentar un proceso difícil que ha sido la inspiración para otras personas trans.