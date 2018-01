Lena Katina: “Estoy muy agradecida de haber sido parte de t.A.T.u.”

A principios del actual milenio, entre el auge de conjuntos estadounidenses como Green Day, My Chemical Romance o Black Eyed Peas, un dúo europeo conquistó los charts del pop rock ganándose la admiración de cientos de seguidores en una época previa a las redes sociales.

t.A.T.u. fue un dúo moscovita compuesto por Lena Katina y Yulia Vólkova, que se mantuvo activo entre 1999 y 2011 ganando éxito mundial con temas como “All about us”, “All the things she said” y “Simple movements”. Luego de seis discos de estudio, el dúo se separó dedicándose cada una a sus carreras solistas.

Sasha Kosmos

Y esa carrera es la que trae a nuestro país a Katina. La cantante pelirroja se presentará el próximo viernes 26 de enero a las 23.00 horas en el club Bal Le Duc. donde mostrará canciones de su disco “This is who I am” (2014) y su más reciente sencillo “Here I go again”.

¿Cómo recuerdas tus años en t.A.T.u.?

Estoy muy agradecida de haber sido parte de eso. Fue una experiencia increíble y aprendí mucho durante nuestra carrera.

¿Cuál es tu mejor recuerdo de esos años?

Tengo un montón y todos son geniales, pero creo que nuestros conciertos en el Wembley Arena de Londres y el Tokyo Dom en Japón fue algo que jamás hubiera imaginado.

¿Tú y Yulia han considerado volver o hacer otra gira?

Creo que lo estamos haciendo bastante bien por separado… pero nunca se sabe.

¿En qué estás trabajando ahora?

Bueno, en marzo lanzaré mi nuevo EP, por lo que estoy terminando de grabar mis últimas canciones y preparándome para mi show en Chile.

¿Cómo plasmas tus ideas a través de tus shows?

Primero que todo, transmito toda mi actitud y visión en mis canciones. Creo que poder compartir eso a través de la música es maravilloso.

Bal le duc

Las últimas 150 entradas están disponibles en sistema Puntoticket y no se podrán comprar el día del evento en puerta. El evento incluye, además del show, una fiesta éxitos noventeros y el pop y dance actual a cargo de los VJ`s Dorian Grobier, Mauro Villanueva, Luna Fuentes y Giannina Fregonara.