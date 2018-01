Rod Stewart: “Me gustaría conocer a alguno de los 33 mineros”

La historia es más que conocida. Treinta y tres mineros quedaron atrapados bajo tierra durante 70 días, luego de que la mina San José sufriera un derrumbe el 5 de agosto de 2010. Un accidente que puso a Chile en el radar de todo el planeta, aún más cuando se logró rescatar con vida a todos los trabajadores, en octubre de ese año. Por la distancia y el tiempo que ha pasado, existe la posibilidad de que, a esta altura, las personas ya hayan naturalizado este accidente, pero cuando Sir Roderick David Stewart pregunta por teléfono “¿Cómo le ha ido a los mineros? ¿Cómo están?”, uno vuelve a darse cuenta del impacto mundial de esta historia. En conversación con Publimetro, el cantante británico, que se presenta este 18 de febrero en el Movistar Arena, asegura que “me gustaría conocer a alguno de los mineros” en su próxima visita a Chile.

Pero, tal como este suceso dejó a Chile en la memoria de todo el mundo, el reciente nombrado Caballero del Imperio Británico en 2016 por el príncipe William, también es parte de la historia de la industria musical chilena. Rod Stewart fue el primer artista internacional en dar un concierto masivo en suelo nacional luego de que el país recuperara su democracia. Esa noche del 7 de marzo de 1989, el ex Faces interpretó 20 canciones en un show que inició con su éxito “Hot legs”. “Es maravilloso. Estoy profundamente honrado de aquello. Estoy muy entusiasmado de volver”, cuenta desde Londres.

Cerca de tres décadas han pasado desde aquella presentación, tiempo en el que Stewart ha visitado dos veces más nuestro país, siendo, incluso, parte del Festival de Viña del Mar. En aquella oportunidad, solo había pasado cerca de dos años desde que el cantante británico publicara “Rod: The autobiography”, su biografía que marcó un punto de inflexión en su carrera. Hasta ese momento, la voz de “Da ya think I’m sexy?” ya había dejado de escribir canciones y se había convertido en un reversionista de sus éxitos y los de otros. “Me he enamo rado de volver a escribir. No sé por qué. Creo que tiene que ver con el hecho de que publiqué mi autobiografía. Me di cuenta que tengo muchas historia que contar”, explica.

Con dos discos publicados esta década en los que aparece en los créditos como escritor, “Time” (2013) y “Another country” (2015), Stewart está afinando los detalles del que será su nuevo trabajo discográfico que saldrá en mayo. “Acabo de terminarlo. Tendrá puras canciones originales”, adelanta.

Con 73 años cumplidos hace un par de semanas, Sir Rod Stewart es reconocido por brindar shows en los que su voz se mantiene muy cuidada y llena de energía. “Nací con mucha energía”, cuenta entre risas, y agrega: “Hago mucho entrenamiento, cuatro veces a la semana”.

Ad portas de un nuevo disco y una generosa agenda de conciertos, Stewart está lejos del retiro. Y al hablar de ello, como reconocido futbolero que es, usa esta disciplina para referirse a cuándo dejará los escenarios. “Cuando juegas fútbol y lo sigues haciendo cuando tienes 40 años, eres muy, muy afortunado. Muchos futbolistas terminan sus carrera a los 30 años. Mientras que los roqueros podemos seguir por el tiempo que queramos, mientras la gente quiera seguir viéndonos en vivo. Cuando eres un cantante de rock debes cuidar tu voz. Y yo tengo una increíble voz”, afirma soltando una fuerte carcajada.

Su concierto en Chile

Su show en el Movistar Arena (las entradas se pueden adquirir por el sistema Puntoticket) será el primero de Sir Rod Stewart en un recinto cerrado en Chile. Una oportunidad imperdible para ver a uno de los nombres que escribió la historia del rock mundial. “Esta vez será un show mucho más espectacular y lo disfrutarán mucho”, advierte el cantante. Sobre lo que podremos ver de él arriba del escenario ubicado en el Parque O’Higgins, Stewart cuenta que “la banda ha cambiado un poco” y que será un espectáculo “muy energético y colorido”.

“Creo que uno tiene que darle al público lo que quiere, pero no tanto”, expone, ya que de esta manera todos “se van a casa felices”, pero deseando más. Sobre el setlist, adelanta: “Muchas de mis canciones son muy conocidas a lo largo del mundo, por lo que no tengo que hacer muchos ajustes. Vamos a hacer algunos temas de ‘Time’ y ‘Another country”, pero guardaremos las del nuevo disco”.