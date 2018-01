The Kooks regresa a Chile

Desde que irrumpieron en la industria musical con su disco debut "In / Inside Out", del que se desprenden canciones como "You Don't Love Me", "Naive", "She Moves in Her Own Way" y "Ooh La", que sonaron constantemente en las radios durante el año 2006, The Kooks se convirtió en uno de los grupos de rock independiente más interesantes de la década pasada. Con este álbum lograron vender dos millones copias y hacerse un nombre dentro de la escena musical global. Seis años después visitaron por primera vez nuestro país con un recordado show en el Club Chocolate.

Hoy, con cuatro trabajos discográficos editados, vuelven a Chile por cuarta vez para celebrar diez años como banda. "Best of" se llama su tour con el que se presentarán el próximo 8 de mayo en el Teatro Teletón. Una oportunidad para que los fanáticos de esta banda de Brighton tendrán la oportunidad de ver en vivo una revisión de su clásicos y su lados B, como también música nueva a la que la banda ha dedicado tiempo en el estudio este año.

Las entradas para The Kooks en Chile tendrá una preventa exclusiva para clientes Entel que comienza el lunes 29 de enero a las 11:00 horas y estará disponible con un 20% de descuento para sus clientes hasta las 11:00 horas del miércoles 31 de enero o hasta agotar el stock de tickets disponibles.

Mientras que la venta general comienza el miércoles 31 de enero a las 11.01 am y estará disponible para todo público vía presencial en los puntos de venta disponibles y online en www.ticketek.cl