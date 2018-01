El escenario de "Una mujer fantástica" de cara al Oscar

Llegaron entre aplausos. Sebastian Lelio encabezaba al equipo detrás de la reciente película chilena nominada al Oscar a Mejor película extranjera, “Una mujer fantástica” que hizo ingresó a la oficina de la productora Fabula en Ñuñoa desbordando alegría. Lo seguían Pablo y Juan de Dios Larraín, y el actor Francisco Reyes. Adentro los esperaba una emocionada Daniela Vega, quien se fundió en un fuerte abrazo con el director de la cinta. Tras ser nominada a los Globos de oro en la misma categoría y ver como la película alemana “In the fade” se quedaba con el premio, la cinta tiene una nueva oportunidad de hacer historia para cine chileno.

"Queremos dedicar esta nominación a Nicanor Parra””, fueron las primera palabras de Sebastián Lelio antes al enfrentar a la prensa. Es que pese a la alegría, para artistas como ellos, es imposible abstraerse de la figura del antipoeta nacional, quien había fallecido minutos antes de conocerse la nominación de “Una mujer fantástica”. “Estamos muy felices con esta nominación. Es una noticia gigante. Estamos estáticos. Es una señal preciosa para la película y es un amplificador. Muchas personas verán la cinta y es la razón por la que hacemos cine", agregó el también director de “Gloria”. "Que nervio. Estoy muy agradecida de estos hombre fantásticos”, dijo Daniela Vega.

“Esto no es un accidente. Hoy toca que la punta de lanza sea Sebastián, que está en su octava película y nosotros le hemos producido tres. Los invito a verlo como una generación completa que está poniendo la bandera de Chile y triunfando en todos lados. Es un llamado a ser más, porque tenemos muchas historias que contar”, afirmó Juan de Dios Larraín, productor de la cinta.

“Nosotros pensamos que esta una película que tiene mucho valor artístico y político. Viene a instalar una situación desde la belleza y eso queremos transmitir. El problema que viene a instalar es una palabra necesaria y como Fabula y equipo estamos orgullosos de que salga desde Chile al mundo”, expuso la otra cabeza de Fabula, Pablo Larraín, en la conferencia de prensa, y agregó; “Chile es un país que tiene ciertas fobias, que es clasista y, tal vez, el cine viene a mostrar eso. Y eso viaja”.

Las posibilidades de quedarse con el Oscar

Ya en conversación con Publimetro, el director de “Jackie” profundizo en su palabras. “Chile es un país particularmente conservador. Entonces, que esta película venga de Chile tiene una significancia distinta. La cinta muestra y estructura un relato que resulta interesante, creo yo”, destacó. A la hora de analizar la nominación y las posibilidades de la cinta de quedarse el Oscar, Pablo Larraín cuenta que “hace dos años, cuando empezamos a trabajar en esta película, no pensamos que iba a pasar esto. Son circunstancias políticas que se van armando a partir de una bola que pasa en el mundo de cambios. La necesidad de respetar distintos lugares de al sociedad. En el caso de EEUU, a las mujeres. Todo el movimiento Time is up. Nosotros venimos desde Chile a hablar de esto con una película con otra mirada que conecta igual. Entonces, palabras como respeto son esenciales. Donde ciertos dogmas religiosos y fórceps morales que las sociedades tienen, donde algunos quieren obligar a otros a sentir y funcionar, empiezan acabarse. Y eso lo encuentro bueno y esta película viene a señalar esto”.

“Yo diría que hay un contexto que favorece a la película y hay que saber leerlo”, analiza Juan de Dios Larraín. “El año pasado la película iraní pasó a ser la gran favorita luego de que el presidente de EEUU bloqueara la entrada de siete países a EEUU. Luego, el mismo señor se le ocurrió sacar a los transgénero de las fuerzas militares. Creo que ese conjunto de mensajes hacen que la película sea parte de una conversación y dentro de ella, tiene los pergaminos, la belleza, la profundidad y todo eso es suficiente para llevar la antorcha y poner la bandera. La idea de ganar un Oscar tiene que ver con un conjunto de razones que tiene que darse al mismo tiempo y creo que la película está super bien parada. Hay que acompañarla, empujarla, hacer que se vea, que se converse y vamos a estar detrás de eso”, agrega.

Desde afuera, Axel Kuschevatzky, periodista argentino especializado en cine, que es parte habitual de las transmisiones de TNT, señal de cable que transmitirá los premios Oscar en vivo el 4 de marzo a las 22:00 horas, asegura que lo que fue ocurriendo con el cine chileno, que ha sido preseleccioando a la categoría de Mejor película extranjera desde 2001 está asociado al trabajo de Pablo Larraín, como director y de Juan de Dios como productor. "Cuando tomas distancia y te fijas, estás pensando en películas como “No” y “Neruda”, “El club”, “Jackie”, “Gloria” y el recorrido internacional de estas, me parece que ahí hay un ojo y una capacidad de entender y una forma de trabajo que permite que los directores tengan personalidad y que las cintas sean accesibles y que aborden historias diferente y que son bastante frescas para los festivales y la Academia”, expone.

Un día especial para otro Larraín

En medio de la confirmación de la muerte de Nicanor Parra y la nominación de “Una mujer fantástica” a los Oscar, había otro Larraín que vivía un momento especial. Hernán Larraín, padre de Pablo y Juan de Dios, era confirmado como parte del nuevo gabinete del presidente electo Sebastián Piñera. “Es un día especial, porque, además, el ministro de Justicia es mi padre. Es el que tiene a cargo empujar la ley de identidad de género. Así que nuestro problemas profesional se cruzan con nuestra conversación familiar. Espero que eso sea una oportunidad y aprovechar la instancia de influenciar lo más posible para que tengamos una ley de género pronto. La legislación siempre va atrasada. Siempre llega tarde a la realidad. Ojalá que esa brecha se acorte”, afirmó Juan de Dios Larraín.

Además tuco palabras para Alejandra Pérez, futura ministra de Cultura. “Me tocó conocerla en reuniones en Canal 13. Tengo la mejor impresión de ella y le deseo la mejor de la suerte. A todos los ministros les deseo desearle lo mejor. Que la ministra sea capaz de leer lo desafíos que tiene el audiovisual. Nosotros siempre estamos abiertos a conversar. Ojalá nos inviten al diálogo porque vamos a estar”, sentenció.