Francisco Reyes y nominación al Oscar de “Una mujer fantástica”: “La película ya cumplió con creces”

“Imagínate cómo estamos… ¡la alegría es total!”, dice a Publimetro el actor Francisco Reyes, luego que la Academia de Hollywood anunciara que “Una mujer fantástica” se convertía en la segunda película chilena en llegar a la ceremonia de los Oscar.

La cinta nacional dirigida por Sebastián Lelio competirá con "The Insult", "The Square", "On body and souyl" y "Loveless" en la carrera por la tan ansiada estatuilla dorada. Y según los críticos internacionales, le sobran méritos para quedarse con ella.

“Estamos super contentos, halagados y orgullosos de la película que hicimos porque ha dado mucho que hablar, ha remecido conciencias y ha sido super valorada en todos los festivales importantes del mundo. Por eso, independiente de lo que pase, ya nos sentimos súper premiados”, declara Reyes, quien pese a las altas expectativas prefiere tomarse las cosas con cautela pues indica que “sabemos que la competencia es super dura”.

Ante esta nueva nominación internacional, el coprotagonista de Daniela Vega en “Una mujer fantástica” asegura que, a su juicio, “la cinta ya cumplió con creces su participación en festivales, pero sobre todo por cómo ha difundido el mensaje que queríamos transmitir”. Además, destaca que “ha instalado al cine chileno en el mundo, también a Sebastián Lelio y al tema principal del filme, que es la aceptación del otro. Para mí, es una historia hermosa y se merece estar donde está ahora”.

La película de Lelio es el segundo en inscribir su nombre en la carrera por el Oscar, tras “No” de Pablo Larrain. De ahí la importancia de su reciente nominación y la enorme expectación que habrá en torno a ella el próximo 4 de marzo, cuando se realice la ceremonia de entrega de los Oscar en el corazón de Hollywood.

“Me encantaría ir ese día, pero es algo súper difícil que pase porque son muy pocas acreditaciones, no más de tres, y lo más probable es que vaya Sebastián, Daniela y algún productor”, comenta Francisco Reyes, añadiendo que pase lo que pase “yo ya me siento súper premiado”.

La noticia de la nominación de “Una mujer fantástica” se dio a conocer sólo minutos después de que el mundo de la cultura nacional se viera enlutado por la muerte de Nicanor Parra, un tema que también golpea a Reyes.

“Es un día súper bipolar… triste por lo de Nicanor, pero feliz por lo de la película”, indica, para luego añadir que “igual es maravilloso que Parra se haya ido a los 103 años…creo que era su momento y vivió una vida super potente. Además, se va cuando Sebastián Piñera nombra a su gabinete y demuestra que él era mucho más importante. De verdad, siento que se va con fuerza y hace de éste un momento triste, pero también muy significativo”.