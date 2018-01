"Una mujer fantástica" se convierte en la segunda cinta chilena nominada al Oscar

La cinta nacional "Una Mujer Fantástica" sigue cosechando elogios y hoy inscribió su nombre en la historia al instalarse como la segunda cinta chilena en ser nominada a los Oscar.

El filme dirigido por Sebastián Lelio competirá con "The Insult", "The Square", "On body and souyl" y "Loveless" para ver si recibe la ansiada estatuilla que sólo el cortometraje "historia de un oso" ha adjudicado a nuestro país.

Revisa aquí, en tiempo real, a los demás nominados en las categorías principales:

Mejor Película: “Call me by your name”, “Darkest Hour”, “Phantom Thread”, “Dunkirk”, “Lady Bird”, “The Post”, “The Shape of Water”, “Three Billboards outside Ebbing, Missouri”

Mejor Película Extranjera: "Una mujer fantástica", "The insul"," On body and soul", "The Square", "Loveless"

Mejor Actor Principal: Timothée Chalamet , Daniel Day Lewis, Daniel Kaluuya, Gary Oldman, Denzel Washington

Mejor Actriz Principal: Sally Hawkings, Frances McDormand, Margot Robbie, Meryl Streep, Saorise Ronan

Mejor Actriz de Reparto: Mary J. Blige, Allison Janney, Lesley Manville, Laurie Metcalf, Octavia Spencer

Mejor Actor de Reparto: Willem Dafoe, Woody Harrelson, Richard Jenkins, Christopher Plummer, Sam Rockwell

Mejor Diseño de Producción: "La bella y la bestia", "Dunkirk", "Blade runner 2049", "La sombra del agua", "Las horas más oscuras"

Mejor Cinematografía: "Blade Runner 2049", "Las horas más oscuras", "Mubdound", "La sombra del agua"

Mejor Diseño de Vestuario: "La bella y la bestia", "La sombra del agua", "Las horas más oscuras", "Victoria &Abdul", "Phantom Thread"

Mejor Edición de Sonido: "La sombra del agua", "Blade Runner 2049", "Dunkirk", "Baby Driver", "Star Wars: The Last Jedi"

Mejor Corto Animado: "Dear Basketball", "Garden party", "Negative Space", "Revolting Rhymes", "Lou"

Mejor Efectos Visuales: "Guardianes de la galaxia 2", "Blade Runner 2049", "Star Wars: The Last Jedi", "Kong: Skull Island", "Guerra en el Planeta de los Simios"

Mejor Edición Fílmica: "La sombra del agua", "Baby Driver", "I, Tonya", "Dunkirk", "Three billboards, Outside Ebbing, Missouri"