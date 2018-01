Elton John anuncia su retiro de los escenario

Los anuncios de artistas que se retiran de los escenarios, por lo general, terminan por ser una jugada comercial más que un adiós definitivo. Son varios los artistas que han protagonizado más de un tour de despedida (sin contar su respectiva gira de regreso). Pero esta semana, los anuncios de dos músicos que han dado a conocer su alejamiento de las luces tiene un carácter que hacen que si serán despedidas definitivas.

Hace unos días fue el turno de Niel Diamond, quien comunicó su retiro por razones de salud. El cantante, que cumplió 77 años este miércoles, canceló sus conciertos en Australia y Nueva Zelanda agendado para marzo con el que estaba celebrando el aniversario número 50 de su primer disco, pero tras ser diagnosticado con el mal de párkinson, decidió tomar esta resolución.

Este miércoles fue el turno de Sir Elton Hercules John. El músico británico colgó a sus redes sociales una cuenta regresiva que comenzó con los rumores de un retiro, que esta tarde se hicieron realidad. El compositor de 70 años anunció su "Farewell Yellow Brick Road Tour", su última gira global que empezará en septiembre, con la que abandonara los escenarios.

The yellow brick road leads to… The #EltonFarewellTour!

Get tickets for Elton's final tour and watch the incredible Farewell Yellow Brick Road Tour launch video at https://t.co/fEQsOiiRjO. pic.twitter.com/pyiPP3KHuN

— Elton John (@eltonofficial) January 24, 2018