Patricia Maldonado y el desafío que la llevó a los gritos: "Bájenme de aquí, por favor"

Cuando Joaquín Méndez y Karol Lucero unen fuerzas en el matinal “Mucho Gusto”, las risas están garantizadas. Esta vez, su víctima fue Patricia Maldonado a quién desafiaron a subirse a un juego en Fantasilandia.

Publimetro Chile Mega es multado por conductas sexuales en "Mucho gusto" La señal privada deberá pagar 100 UTM

Una prueba en la que “La abuela” tuvo que subirse sola al “Tsunami”, el ex “Splash” del parque de diversiones ubicado en en el Parque O’Higgins. Ambos noteros de la patrulla juvenil del matinal de Mega, hicieron que la panelistas del programa se subiera sola al juego mecánico y segundo antes de su caída, Maldonado no paró de gritar su arrepentimiento de haber aceptado el desafío.

Reproducción

Fue ahí cuando un hilarante diálogo se dio entre los protagonistas y los rostros que estaba en el estudio.

-“No me quiero subir, no quiero que me tiren”, gritaba Maldonado, agregando: “Karol, no me hagas esto”.

-“Cómo la mandan sola”. decía desde el canal Katherine Salosny.

-“Algo tienen que hacer. No, por favor”, insistía “La abuela”.

-“¡Paremos el juego! ¡Paremos el juego! ¡Paremos el juego!”, gritaba en el fondo Joaquín Méndez a lo que Karol Lucero le responde: “No podemos parar el juego”.

-“Bájenme de aquí, por favor. ¡Te lo suplico!”, seguía alegando Maldonado, quien aseguró que al bajarse le juego “iba a matar” a los dos noteros.

Reproducción

-“Tienes que aferrarte vieja”, aconsejó José Miguel Viñuela, quien era el que más festinaba, mientras Salosny y Luis Jara escuchaban con cara de sorpresa.

“Lucho, a vo no te gustaría que te hicieran esto”, decía Maldonado buscando aliados para detener el desafío. Pero ya era tarde. “Lo logramos”, celebraba Karol Lucero a segundo de que el bote cayera.

Una hilarante caída que tuvo como sonido ambiente los gritos y garabatos esperados de Maldonado y la inconfundible risa de Viñuela.

El desafío terminó con Karol Lucero y Joaquín Méndez empapados luego de que el bote en el que iba Maldonado los mojara.