Todo se derrumbó: ex bajista de The Smiths desmiente participación en gira de reunión

Aunque parezca increíble, la noticia de una gira de reunión de The Smiths, la banda de post punk e indie rock ochentera que revolucionó a toda una generación, se mantuvo dando vueltas durante unos días a través de los medios alternativos británicos generando la expectación de los fans.

Esto luego de que el ex-baterista de la banda, Mike Joyce, asegurara que tanto él como Andy Rourke, ex-bajista y Craig Gannon, ex-guitarrista de apoyo, estaban preparando una gira titulada "Classically Smiths" en la cual estos tres músicos más la Orquesta de Manchester viajarían al rededor del Reino Unido tocando lo mejor del repertorio del conjunto.

Según afirmó el sitio NME, Joyce habría publicado una imagen en su Facebook oficial donde señalaba las fechas confirmadas para este evento que serían el 28 y 29 de junio y el 2 de julio, en Manchester, Londres y Edimburgo respectivamente. Todo bajo el respaldo de Bad Production Ltd.

Pero no todo lo que brilla es oro: recientemente el representante de Rourke habló con el sitio especializado Pitchfork desmintiendo el gran plan de Joyce. En exclusiva con el sitio, el profesional aseguró que "Andy Rourke nunca confirmó oficialmente ser parte en la licencia o autorización del uso de su nombre para el concierto clásico de The Smiths”.

El representante explicó que si bien “la productora ha tenido la esperanza de que Rourke pudiera ser parte del proyecto", hasta el momento no se ha decidido la participación del bajista en este evento.

Aún cuando la gira no contempla inicialmente la participación del guitarrista y principal compositor del conjunto, Johnny Marr o del vocalista y letrista, Morrissey, cientos de fans han compartido su entusiasmo de ver reunida a la mitad de la banda tocando temas clásicos como "There is a light tha never goes out", "This charming man" o "I know it's over".