Residente abrirá los fuegos de Olmué 2018 con su apuesta solista: “Vamos a meterle con todo"

“Me gustó mucho la idea de ir a Olmué… va a estar ‘chevere’ estar ahí, tocar en ese festival con mi nueva banda, así que estamos contentos”, dice a Publimetro el músico René Pérez Joglar, más conocido como Residente, quien ayer arribo a nuestro país para participar de la versión 2018 del Festival del Huaso que comienza esta noche.

El ex líder de Calle 13 será el encargado de abrir los fuegos del evento transmitido por quinto año consecutivo por TVN, que desde hace más de un mes agotó las entradas para una jornada inaugural que contará también con las actuaciones de Camila Gallardo, Felipe Avello y la Moral Distraída.

“Yo sé lo que significa el Festival de Olmué y esa es una de las razones por las que estoy yendo”, comenta el puertorriqueño, añadiendo que “antes de ir a Viña me habían mencionado este festival y no había podido ir porque siempre salía algo, pero esta vez me lo sugirieron y me pareció ‘chevere’ y dije ‘¡sí, vamos, vamos!… vamos para allá y vamos a meterle con todo’”.

La voz de “Atrévete-te-te” arribará a El Patagual en compañía de nuevos músicos y de la mano de su disco solista homónimo, un trabajo que en noviembre pasado le valió dos premios Grammy en las categorías de Mejor Canción de Música Urbana por el tema "Somos anormales" y Mejor Álbum de Música Urbana, y que será la piedra angular del show de esta noche.

“Creo que estará bueno que vean mi propuesta tal cual es porque los músicos que hoy tengo son espectaculares, entonces está ‘chevere’ que la gente pueda conocerlos y disfrutarlos. Son unos genios… yo puedo dejarlos tocando sólo y se van a lucir increíblemente”, cuenta respecto a su actuación, adelantando que ésta incluirá algunos de los grandes éxitos que tuvo con Calle 13. “Siempre están presentes porque son temas que yo escribí, que compuse y disfruté hacer, entonces están incluidas junto a lo nuevo. Por eso les digo desde ya que vamos a ir a hacer una fiesta”, indica.

Residente no oculta su emoción tras enterarse que las entradas para su debut en el Festival del Huaso se agotaron a pocos días de ser puestas a la venta. “Estoy bien contento con eso, ¿sabes? Siento que tengo un vínculo bien especial con Chile, como el que tengo con toda Latinoamérica. Por eso para mí siempre es un placer estar aquí…, se siente como llegar a tu casa y disfrutar de la cena de la abuela, ¡así de especial!”, señala el artista.

Ad portas de su show, el intérprete de “Calma pueblo” no descarta la posibilidad de invitar a algún músico chileno al escenario, tal como lo hizo junto a Calle 13 en su último paso por el Festival de Viña del Mar. “Siempre está la opción de sumar invitados a mis presentaciones. Hay que ver cómo ando de tiempo para ver eso… pero siempre puede darse el caso. En Argentina lo hicimos hace un tiempo, cuando invité a una chica que vi cantar demasiado bonito. La verdad es que se generan ese tipo de cosas estando en el país, así que si me da tiempo lo voy a hacer en Olmué también”, revela con entusiasmo.

La fiesta en El Patagual comenzará a puntualmente a las 22 horas, una vez que Karen Doggenweiler y Leo Caprile den el “vamos” a las cuatro jornadas de música y humor; jornadas que serán inauguradas por René, quien confiado asegura: “¡Lo van a pasar brutal!”