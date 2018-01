Alain Johannes y su participación en La Cumbre del Rock Chileno: “Ahora sí soy parte de un país”

“Me invitaron y, al principio, pensé que no lo merecía”. Así recuerda Alain Johannes cuál fue su reacción cuando la organización de La Cumbre del Rock Chileno se acercó para hacerle el ofrecimiento de ser parte del evento que se realizará este sábado en el Club Hípico. El músico estadounidense nacido en Chile, hijo del cantante nacional Danny Chilean y sobrino de fallecido Peter Rock, con cada visita ha ido afirmando sus unión con su país natal, y el festival de este fin de semana se configura como el último eslabón para completar este arraigo.

“Durante tres décadas estuve en el mundo del rock y nunca me sentí parte de algo. No me sentía estadounidense, europeo… De Chile, conocía a mi papá y mis hermano, pero, de repente, sentí que ahora sí soy parte de un país”, cuenta a Publimetro, en un español que aún no está del todo pulido. Hay pausas, intentos de no caer en el inglés, pero se hace entender. A sus 55 años, Johannes asegura que esta nueva relación que está entablando con nuestro paíslo hace sentirse “un poco menos raro”, y la recepción que ha tenido en sus shows junto a su trío, que está compuesto por los músicos nacionales Cote y Felo Foncea, en Chile, le han dado un nuevo sentido a su carrera musical.

“Siempre pienso en Natasha (Schneider, su fallecida esposa con quien tocaba en su proyecto musical Eleven). Era mi alma gemela y siempre luchábamos contra la corriente con nuestra música, en un ambiente en que sólo los artistas como Soundgarden, Josh Homme (Queens of the stone age) y Pj Harvey nos apoyaban. Tenemos una entrega bastante fuera de tiempo. Tuvimos mala suerte con los sellos. Si pudiera decirle algo es que logramos lo que queríamos lograr. Comunicar y que la gente lo escuche”, explica. Por esta razón, no duda al decir que se siente afortunado, ya que “en esta última etapa de mi vida, después de haber perdido a Natasha, a mi mamá, mi papá, a Peter (Rock) y a Chris (Cornell), tengo un futuro bastante interesante para seguir”.

Por lo pronto, Alain Johannes adelanta lo que viene con su trío: un disco en español. Ya tiene dos canciones grabadas y contará con un invitado que aún no puede revelar. “Estaba acostumbrado a comunicar fácilmente en inglés. Hay una economía en el lenguaje. El español es más romántico y bello, para mí, como idioma. Por suerte, hace siete años he empezado a escribir poesía en español”, cuenta sobre cómo ha enfrentado este nuevo desafío. Sobre el resultado final, que pretende publicar, Johannes advierte que “no voy a cantar si no es de buena calidad”. “Va a ser interesante. En vez de seguir en lo mismo, este proyecto es algo nuevo porque tengo que encontrar esta nueva forma de comunicarme”, agrega.

Alain Johannes Trio tocará en el escenario Gato Alquinta de La Cumbre del Rock Chileno a las 18:40. Será parte del festival Lollapalooza Chile (16, 17 y 18 de marzo) y es uno de los sideshows (15 de marzo en el Club Subterráneo) confirmados del evento. “En Lollapalooza van a estar varios amigos. A ver si nos podemos juntar de alguna forma”, remata.