Se terminó la cesantía: TVN oficializa la llega de "La Jueza" a partir de Febrero

Se terminaron las especulaciones. Durante la segunda jornada del Festival del Huaso de Olmué se dio a conocer cuál será el futuro televisivo de "La Jueza", Carmen Gloria Arroyo.

Al inició de la jornada fue Karen Doggenweiler quien presentó a los rostros de la señal estatal que se encontraban en la primera fila de El Patagual. Fue durante la introducción que llegó el turno de la abogada. La jueza se levantó y saludo al público mientras la animadora confirmaba su llegada a TVN. "Esperamos que pueda ayudar con su experiencia desde el canal estatal", dijo Doggenweiler

Carmen Gloria Arroyo se integrara a partir de febrero al canal estatal y en una primera instancia tendrá apariciones esporádicas en el matinal de dicho canal. Sin embargo, no se descarta que pueda tener un espacio televisivo parecido al que la consagró en la pantalla chica en Chilevisión.

La abogada estuvo 11 años a la cabeza de "La Jueza", el programa que lideraba en las tardes resolviendo judicialmente casos familiares.

“Yo me remito a lo que dijo uno de los ejecutivos en el diario El Mercurio, en donde dice que el programa termina su ciclo, que no va más y que se estaría preparando un nuevo proyecto en el que también estoy considerada, pero que no seguirá el formato de La Jueza”, decía la abogada luego de enterarse de la inesperada salida de Chilevisión.