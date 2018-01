Sebastián Gallardo: “Lo esencial es probar cosas que antes no nos eran tan cómodas”

A casi una década de sus inicios, We are the grand, el cuarteto liderado por Sebastián Gallardo, debió reestructurarse luego de un cisma que dejó, momentáneamente, a la banda reducida a un dúo.

El bajista Juan Aguirre y el baterista Matías Peralta dejaron el grupo con polémica y Gallardo, junto al segundo guitarrista, Fernando Lamas, no tardaron en anunciar que ya se encontraban trabajando en su próximo álbum, lanzaron el sencillo “Vientos”, acompañado cuatro meses después por “Arráncame” e integraron a Sebastián Lira y Benjamín Galdames en bajo y batería, respectivamente.

Pero el camino no ha sido fácil. Gallardo explica a Publimetro que debieron reacomodar su forma de ensayar y componer. “Tuvimos que practicar más que de costumbre, sobre todo para que el Benji y el Seba se aprendieran las canciones. Además, empezamos a escribir el disco nuevo, así que estamos en un proceso de tocar al menos tres veces por semana”.

Y todo ese ensayo se ha traducido en un tercer disco a punto de salir del horno, pero que aún no tiene nombre. Según el cantante, esta nueva entrega ha sido un verdadero desafío, pues han estado “probando diferente instrumentación. Algunas son completamente acústicas, ni siquiera tienen guitarra eléctrica… Una, incluso, tiene un corno francés. Tratamos también ritmos más latinos. Lo esencial es probar cosas que antes no nos eran tan cómodas”.

Sobre cómo influenció la nueva formación en el proceso creativo de esta nueva entrega, el músico indicó que “Yo no sé mucho de teoría, así que agarro la guitarra y me pongo a tararear melodías encima y si me gusta algo, lo trabajo. Lo hago todo a oído, como bien ‘rústico’. Además agregó que “nuestra música es muy visceral y en esta nueva etapa llegamos y grabamos lo que nos gusta altiro, no le damos tantas vueltas”.

Para este sábado, la nueva formación del grupo volverá a los grandes festivales con una presentación en La Cumbre del Rock Chileno, en el escenario Gato Alquinta, a las 18:30 horas. “Vamos a tocar canciones de ‘Volver’, pero también queremos probar mostrando temas del disco nuevo”, señala Gallardo, quien adelanta que pretenden homenajear a algunas de las bandas chilenas que más les han influenciado. “Estamos viendo canciones no tan insignes de grupos emblemáticos, como Los Prisioneros, Los Jaivas o La Ley”, concluye.

Fabián Escudero