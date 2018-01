Decisión "machista" de los Grammy afecta a cantante Lorde

Como una decisión "machista" ha sido calificado en la prensa internacional que la organización de los Grammy no le haya ofrecido a la cantante Lorde presentarse como solista, como sí lo harán los demás nominados hombres.

El 2017 ha sido el mejor año para Lorde. La cantante neozelandesa ha conseguido con tan solo 20 años colocarse en lo alto de los ránkings con su último disco, Melodrama, que opta además al premio de Álbum del Año en los Grammy.

Sin embargo, según el medio estadounidense Variety, la organización se puso en contacto con la joven artista y le propuso actuar junto a otros cantantes en un homenaje a Tom Petty. La oferta era algo diferente para sus compañeros de nominación, todos hombres -Bruno Mars, Childish Gambino, Jay Z y Kendrick Lamar-, que saldrán solos en el escenario a interpretar sus propias canciones; ese detalle hizo que Lorde rechazase el tema elegido para ella, American Girl, del álbum Tom Petty and The Heartbreakers.

Fue Sonja Yelich, madre de la cantante, la que hizo público su malestar en Twitter. "Esto lo dice todo", sentencia, junto a un fragmento del diario The New York Times en el que se puede leer: "De los 899 nominados en las últimas seis ediciones de los Grammy, solo el 9% eran mujeres. (Este año, Lorde es la única mujer nominada a Álbum del Año; no está previsto que actúe)".