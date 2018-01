Scarleth Cardenas se quedó con La Corona de Olmue 2018

Tras una reñida disputa con Karen Bejarano, Scarleth Cárdenas se impuso en la carrera por la corona del Festival del Huaso de Olmué y se alzó como la nueva soberana de un certamen que finaliza esta noche, tras tres exitosas jornadas.

Cárdenas, quien participó en representación de radio Bio Bio, conquistó el voto popular tal como ocurrió en 2012 cuando se convirtió en reina Guachaca.

“Estoy muy contenta por lo que significa esta corona… a mí me gusta mucho la chilenidad, y creo que eso se nota y por eso el público me premio”, comentó emocionada, revelando que aún no ha tenido ocasión de contarle a su familia en Santiago, quienes se enterarán por la prensa de este especial reconocimiento.

La periodista triunfó con 1840 votos a favor, adjudicándose no solo La Corona de Olmue, sino que también un anillo creado especialmente para este reinado.