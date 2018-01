Actriz de "Game of thrones" adelanta fecha de regreso de la serie

La expectación en torno a lo que será la última temporada de "Game of thrones" es grande. Por ello, cada vez que a algún actor o alguien de producción suelta algún dato sobre este ciclo final, la reacción de los fanáticos no se hace esperar en redes.

En esta oportunidad fue Maisie Williams la que en una entrevista con el medio británico Metro, la que soltó un dato importante sobre la serie. La actriz que interpreta a una de las favoritas del público, Arya Stark, reveló cuando volvería al aire la octava temporada de "Game of thrones".

“Terminaremos las grabaciones en diciembre y exhibiremos el primer episodio en abril de 2019. Eso son cuatro meses para estos capítulos enormes. Muchos se añadirán en la edición final. No queremos apresurar esta temporada. Tenemos que dar lo mejor en esta temporada final, pues le debemos eso al público y a los fans”, dijo Williams en la entrevista.

Sobre como proyecta el final de su personaje, la actriz aseguró que "siempre he dicho que quería que ella encontrara la paz. Las cosas que la han ido llevando a través de su historia han sido muy amargas, retorcidas y agresivas. Me encantaría que Arya volviera a encontrar su verdadera identidad y dejara de lado el enojo y la venganza que la acompaña en este viaje. Me encantaría que ella sea feliz".