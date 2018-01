"Los años 'no tan' maravillosos": acoso sexual habría acabado con exitosa serie de los 80

No todo fue tan maravilloso en "Los años maravillosos", la aclamada serie de finales de los 80 que durante cinco temporadas cautivó al público estadounidense y del mundo.

Durante una entrevista con YahooNews, una de las protagonistas de la serie, la actriz Alley Mills, se refirió a las denuncias contra las estrellas masculinas del show, Jason Harvey y Fred Savage, de 20 y 16 años respectivamente.

Según señaló Mills, en 1993 Monique Long, la diseñadora de vestuario, acusó a los actores de acosarla reiteradamente en el set.

La actriz que interpretaba a Norma Arnold explicó además que la producción de la serie estaba al tanto, pero negó la denuncia y llegó a un acuerdo judicial para que no se hablara del tema.

"Cuando grabamos el final de la serie nadie estaba seguro de si a 'Los años maravillosos' le iban o no a renovar", dijo la actriz. "Y eso fue a causa de esta completamente ridícula denuncia de acoso sexual contra Fred Savage, que es la persona más inofensiva y dulce que jamás camino sobre la faz de la Tierra".

"Yo tenía ganas de gritar en TV: ¡Esto es ridículo! (…) Pensé que la demanda era una gran broma y acabaría pronto (…) Pero es un poco como lo que ocurre ahora. Algunas personas inocentes pueden verse envueltas en situaciones parecidas. Es un tema espinoso. Lo que la chica decía no era verdad. Ella estuvo encargada de mi vestuario, y no me importa si está oyendo esto. Sé que no debería estar contándolo, pero ya ocurrió hace mucho tiempo y debe terminar ahora", finalizó la intérprete.