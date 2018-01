Fotos: Las peor vestidas de los Grammy 2018

Como es bien sabido, los premios Grammy se caracterizan por ser más conceptuales y artísticos que las otras ceremonias, por lo que el estilo personal genuino es celebrado siempre y cuando se tengan en cuenta varias cosas, independientemente de la estética de su portadora: fitting, material, contraste y estilismo.

Ellas fueron las celebridades que tuvieron grandiosos vestidos, pero algo faltó.

Sarah Silverman

Una cosa es tener esa excentricidad aristocrática inglesa que hace que Helena Bonham-Carter sea fascinante y otra cosa es tratar de imitarla y mal. Este es el resultado cuando se le imita y mal.

Janelle Monae

Hubiese sido un magnífico fashion statement, pero hay un gran problema: el material del traje hace que se le arrugue en todo el cuerpo. Eso lo hace verse barato.

Giuliana Rancic

Tantos años en la alfombra roja y no ha aprendido nada. No halla un estilo que le siente bien, cuando se arriesga no lo hace con las piezas indicadas. El vestido la opaca, se ve disonante con su personalidad.

Tina Campbell

El vestido hubiera sido magnífico de un solo material. Pero ese contraste es totalmente burdo y literal. Sin embargo, sí acertó con la silueta.

Le' Andria Johnson

Otro caso de contraste burdo. El material de abajo es bellísimo, lo hubiera intentado por la misma onda de los boleros o con el material de arriba, terciopelo, con una figura limpia. El fur sobra.

Coco Austin

El vestido es increíblemente sexy, pero lo que hizo ella fue opacarlo con ese peinado, el choker y los demás complementos. Además, se le ve muy apretado.

Kristin Maldonado

El vestido es indudablemente hermoso, pero pudo darle más allure con otro peinado y zapatos.

Ava Max

El traje es espectacular. Los tres grandes peros: el bodysuit que se puso para complementarlo (uno oscuro hubiera contrastado de maravilla) el pelo, que tapa al traje visualmente y que el traje en sí no se ajusta bien a su cuerpo por el material (jacquard).

Erika Ender

El pelo es maravilloso, lástima que el vestido no le haga justicia para contrastar. ¿Por qué? Porque las líneas nude desvían la atención y por el escote. Un rojo, o morado en otro cuello hubieran sido fantásticos.