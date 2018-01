"Apenas te la puedes con una": La notable "parada de carros" de la "Tongolele" a Carlitos y los memes de "Perdona nuestros pecados"

Será una semana intensa en “Perdona nuestros pecados". La teleserie nocturna de Mega vive momentos claves de la historia y esta semana se podrá ver en pantalla tensos momentos, tales como la accidentada llegada de Armando a la cárcel de Chillán o el posible ataque del que sería víctima Ingrid. Todo esto mostrado en un avance de la producción que dejó con los pelos de punta a sus seguidores.

Por eso no extrañó cuando algunos de los hechos adelantados fueron sucediendo. Por ejemplo, Gerardo tomó la decisión de entregarse a la policía por su participación en la desaparición del comisario Fuenzalida, quien fue enterrado por éste luego de que su madre, Ángela, lo asesinara.

Sin embargo, el momento que se tomó la noche fue la discusión entre Augusta, la "Tongolele" y Carlos. Este último, convenció a ambas mujeres de que lo acompañaran a su casa a celebrar que patrocinaría a la bailarina en su aventura por Santiago, pero claramente lo que quería el menor de los Moller era tener sexo con su esposa y amante al mismo tiempo. Esto incomodó a Augusta y fue captado por Laura, pero Carlitos siguió insistiendo y presionando hasta que se encontró con una gran respuesta:“No insistas en seducir dos mujeres porque apenas te la puedes con una”, le dijo la Tongolele.

Los comentarios y memes no se hicieron esperar en redes sociales y festinaron con la situación. Acá te dejamos las reacciones de ese momento y otros de la teleserie líder de sintonía:

#VengoAEntregarme

"No a nacido el hombre que me levante la voz.

Te voy a dar un consejo: no insistas en seducir a dos mujeres juntas,si apenas te la puedes con una…"

Toma!! pic.twitter.com/pZv6D3QOxb

— Gonzalo Jara (@johny_jara) January 30, 2018