"Si no estás en papel de 'putona' no te pasan esas cosas": Rocío Marengo causa polémica al defender a conductor acusado de abuso sexual

Por lo menos seis acusaciones de acoso sexual y maltrato han recaído sobre Roberto Pettinato (62), conductor de la televisión argentina y ex líder de la banda Sumo. Una de estas acusaciones es de Josefina Pouso (40), panelista de "Un mundo perfecto" y conocida por muchos como "Piernas", apodo que el propio acusado usaba cada vez que la mujer aparecía en pantalla.

En este contexto y en medio de las acusaciones, la modelo trasandina Rocío Marengo salió a defender al hombre, con quien trabajó en el programa Un mundo perfecto, en 2011. "En este medio nadie te va a hacer nada que no quieras, hay chicas a las que no les creo nada", dijo a "La Once Diez/Radio", siendo replicada por El Clarín.

"Hay chicas que dan un piecito y si vos das un piecito, hay chicas que aprovechan. Cuando vas a laburar y hay respeto y no estás en papel de 'putona' no te pasan esas cosas, igual no pongo las manos en el fuego por nadie. Abusador serial no es, porque a mí no me abusó", continúo, generando gran polémica con sus palabras y su defensa al acusado.

"A mí no me gusta que se hable de acoso cuando la palabra que se tendría que usar es otra. Yo lo que vi la verdad que es normal, siempre fue todo con humor, no vi nada así que no sea con humor, vi chicas regalándose a productores, a humoristas, vi chicas permitiendo que Santiago Bal les toque la cola (…) Hay mujeres que se regalan para tener un lugar en un programa, ahí también hay una mina que quiere trepar, una mina linda aprovecha que es linda", agregó, sentenciando con que "hay chicas que salen a hablar de algo que no es creíble, nadie te abusa. En este medio nadie te va a hacer algo que no quieras, lo que pasa es que hay chicas que también van y provocan".