El triste presente de la recordada "Inesita" de "Betty la fea"

Dora Cadavid saltó a la fama al interpretar a la entrañable “Inesita” de “Betty, la fea”. Ella era la única que calmaba los ánimos cambiantes del temperamental diseñador Hugo Lombardi en la teleserie que está siendo re emitida en nuestro país por Canal 13.

Sin embargo, la actriz vive un presente muy distinto al que tenía en aquel entonces, ya que decidió irse a vivir a un hogar para ancianos para no ser una carga para su familia. “Estábamos viviendo en La Calera… y empezamos luego a viajar por todo Colombia y cuando ya llegamos a un destino final, creo que era Cúcuta, yo le dije a ellas que ya no quería seguir viajando. Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola. Tú sabes que con uno con la edad no debe estar solo en ninguna parte… y yo no quiero ser carga para nadie”, narró la actriz al show "Lo sé todo Colombia".

Según comentó al mujer al mismo programa, su familia estuvo de acuerdo en todo momento y, de hecho, le buscaron un lugar para que se quedara. “Ellas, muy inteligentemente, buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron. Yo no puedo sacrificar a una nuera y a una nieta a su vida conmigo”, recalcó.

Pero no es el único problema que aqueja a la actriz, ya que aún le duele el fallecimiento de su hijo el pasado 23 de octubre de 2012 debido a un cáncer de páncreas. Moisés Cadavid era, además de actor, empresario de teatro y director de televisión. Durante la reciente entrevista, Dora afirma que todavía no supera la muerte de su único hijo y que eso la mantiene con los deseos de alejarse.