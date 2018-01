We Are The Grand encabeza el cartel de una nueva versión del Bierfest

We Are The Grand y los Kuervos del Sur encabezan el cartel de la próxima versión del Bierfest, evento que este fin de semana se tomará el parque Alberto Hurtado para celebrar el inicio de febrero con buena música y tremendas cervezas.

“Bierfest Santiago 2018 ha sido planificado como un panorama lleno de diversión, novedades y gastronomía, donde todos los asistentes puedan disfrutar de la cerveza, conocer las novedades de los expositores y disfrutar de la música. Este año tendremos en nuestros escenarios reconocidas bandas nacionales, que se destacan por su calidad musical y que sorprenderán a todos”, explican Ricardo Price y Alberto Walker, organizadores y fundadores del evento.

Las bandas ya citadas compartirán en los dos escenario con los mejores grupos tributo a AC/DC, Led Zeppelin, U2 y Pink Floyd. Además, los días sábado y domingo de 12 a 18 horas, se presentarán más de 6 bandas emergentes y habrá un Micrófono Libre para que las personas que quieran suban al escenario y muestren sus dotes musicales.

Para facilitar el traslado, el evento alcanzó un acuerdo con Easy Taxi y se habilitará un código de descuento los días 2, 3 y 4 de febrero.