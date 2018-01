"Viejo enfermo, misógino": Las críticas a Emeterio Ureta tras su reaparición en la TV en "Muy buenos días"

Esta mañana de miércoles, el matinal de Televisión Nacional, "Muy buenos días", tuvo de invitado a una persona que desde hace un tiempo no se veía en televisión y, la verdad, no se le extrañaba. Si hace un par de meses hizo noticia por volver a la pantalla chica en una entrevista en "Mentiras verdaderas" de La Red, esta vez su sola aparición generó molestia en el público. Hablamos de Emeterio Ureta.

La participación de Ureta en el matinal del canal público se limitó a hablar de él, los "cuicos", el arribismo de los chilenos, la importancia del apellido en una sociedad clasista y que le complicaría si su hija pololeara con Alexis Sánchez. Sin embargo, muchos recordaron lo machista y misógino del personaje, el mismo que en el espacio de La Red declaró sin tapujos que él había acosado sexualmente a mujeres.

Las redes sociales no gustaron de la presencia del empresario y de inmediato comenzaron a criticarlo y también a la estación pública por invitarlo, aunque la verdad, había quienes le encontraban la razón a sus palabras.

#MitadDeSemanaMBD me parece horrible que tengan a ese invitado, #EmeterioUreta en su programa, alguien que normalizó el acoso sexual laboral en La Red (canal que tiene prohibido su acceso). #NiUnaMenos #acosolaboral #decepcion #muybuenosdias

#MitadDesemanaMBD como es posible que sigan dando espacio a ese viejo sucio y chanta de Emeterio, se espera más de su programa . El no tiene credibilidad

¿Quieren saber una de las tantas obras de las defensoras del "honesto" Emeterio Ureta?. Cuentan que a mitad de los 80, iba a venir un grupo inglés top, y a la Sra. De uno de los mandamases no le gusto el peinado del astrofísico músico de la banda… #MitadDeSemanaMBD

Que está haciendo Emeterio Ureta ahí??? Viejo enfermó, misógino!! Por favor!!!! No pueden caer más bajo 🤦🤦🤦🤦 #mitaddesemanambd

@BuenosDiasTVN que terribles opiniones de Emeterio Ureta se cree cuico, y diferente a muchos. No pueden invitar a ese nivel de imbecilidad de persona. Inviten a un astrónomo como José Maza, el les enseñará mucho y de todo. Suban el nivel de los temas y los panelistas x favor.

#mitaddesemanambd NO ES POSIBLE QUE EXISTA UNA PERSONA COMO EMETERIO, TRATA A LAS MUJERES COMO UN INSTRUMENTO. QUE SE PUEDE USAR. Y QUE SIRVE SOLO PARA EL SEXO. RESPETO CON LAS.MUJER.

#MitadDeSemanaMBD Emeterio esta evidenciando una realidad. Lo expone. Pero no lo comparte. Parece que la gente no entiende eso. Por otro lado no hay ningun “ moreno” en el panel.

